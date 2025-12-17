李玉璽、許允樂宣布結婚！ 甜喊「一起變老」閃瞎粉絲

台北市 / 武廷融 綜合報導

藝人李玉璽、許允樂今年初公開認愛，兩人戀情相當低調，而今(17)日傳出好消息，兩人在社群媒體宣布結婚喜訊，許允樂甜喊「搞不好！有機會一起到老」，李玉璽則回「會的 我們會一起變老」。

女星許允樂2023年與張兆志離婚，今年低調認愛小6歲男星李玉璽，兩人因合作舞台劇《婚內失戀》擦出火花，並時不時在社群透露生活點滴，讓網友們直呼「好閃」。而今日傳出好消息，李玉璽和許允樂在社群媒體公開一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。

廣告 廣告

許允樂發文表示，「他說：我們一起生活，我說：我家的貓會讓你過敏打噴嚏，沒想到漸漸免疫，到現在還能跟貓睡在一起。他說：我想跟妳結婚，我說：我願意。」李玉璽也發文提到「我不太擅長那些其實很重要的事情，例如儀式感，她沒有要我學會，只是把它變小，小到剛好只有我們聽得到，例如過敏的皮膚，她不會說不要抓，只是牽住我的手」。

李玉璽說「她沒有拉我 也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我 一起」。兩人也發文隔空喊話，許允樂喊「搞不好！有機會一起到老」，李玉璽則回「會的 我們會一起變老」。超甜互動也讓網友紛紛留言恭喜，祝福兩人幸福快樂。

原始連結







更多華視新聞報導

李玉璽與許允樂爆熱戀中 經紀公司證實「近期才交往」

張兆志、許允樂宣布離婚！ 6年婚姻關係因「生育規劃」結束

李玉璽遭黃偉晉、安心亞圍剿「耍心機」 反奪《星廚之戰》收視最高點

