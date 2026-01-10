李玉璽、許允樂結婚突收大禮！蔣萬安「特贈金鏟子」8字祝福

李玉璽與許允樂婚紗照。（圖／晴空鳥提供）





許允樂與小6歲男星李玉璽2025年底宣佈結婚，他曬出婚紗美照幸福喊：「她是許允樂，今天我們結婚了，會的，我們會一起變老！」李玉璽昨（9）日又在社群曝光一張「金鏟子」照片，揭開贈送者竟然是台北市長蔣萬安，引發關注。

李玉璽更新Instagram限時動態，分享收到一份驚喜大禮，照片中一大把金鏟子擺放在樓梯間，上面寫著：「玉璽、允樂，長長久久、幸福美滿」，署名是台北市長蔣萬安，李玉璽寫下：「謝謝祝福！」並附上一個敬禮表情的符號，感謝市長的心意。

台北市長蔣萬安特贈李玉璽、許允樂「金鏟子」。（圖／翻攝自李玉璽Instagram）

金鏟子象徵「緊產子」，在台灣民間習俗中有招財、招貴子的意義存在，象徵順利懷孕生子，也可用於祈求事業順利或化解霉運；對於外界猜測許允樂懷孕、雙喜臨門一事，李玉璽先前已經回應：「目前還沒有小孩，會努力。」



