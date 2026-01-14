李玉璽、許允樂結婚1個月了！脫口「早上8點就會硬起來」 辦婚禮排在生小孩後

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

李玉璽去年與許允樂登記結婚，正式升格人夫，而今（14）日出席代言活動，談到升格人夫心情，透露近期正在積極備孕，婚禮則是排在生小孩之後。

李玉璽談到升格人夫心情。（圖／記者吳雨婕攝）

李玉璽直言新婚生活很開心，心態上也更穩重，賺錢的目標也更明確，而他賺錢都是為了生小孩，夫妻倆目前積極備孕，他解釋：「積極但不過度努力，我是想當爸爸的，（小孩）隨時歡迎啦！來了就來了，壓力還好，就是會檢查放鬆心情。」

李玉璽還提到，辦婚禮排在生小孩之後，「婚禮生完再考慮，花童是自己的小孩很酷。」至於許允樂有在喝中藥調理身體，再過3天李玉璽與許允樂登記結婚滿一個月，他提到與太太相處很好，先前傳出媽媽不喜歡許允樂，他也澄清：「不知道為什麼會傳出這種話，小樂也很替媽媽抱不平。」李玉璽也分享婚後生活，日常時不時就會去約會，偶爾早上起來看股市，「我8點多就會硬起來……」話還沒說完，讓現場媒體想入非非，他趕緊補充：「是我8點多會硬爬起來看股市…」引起全場笑料。

廣告 廣告

李玉璽透露與愛妻許允樂積極備孕。（圖／記者吳雨婕攝）

更多FTNN新聞網報導

7.0強震李玉璽秒護許允樂！網讚翻：超man 住家14樓慘況曝光

李玉璽閃婚許允樂！爸爸李亞明反應曝光 比新人還有儀式感

許允樂點頭嫁李玉璽！ 前夫張兆志發聲了

