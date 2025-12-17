李玉璽、許允樂「我們結婚了」 甜蜜允諾：一起變老

李玉璽（左）、許允樂分享婚紗照。晴空鳥提供



32歲李玉璽1月3日認愛大6歲的許允樂，今（12╱17）2人宣布結婚，他甜蜜表示：「今天我們結婚了，會的，我們會一起變老。」她則附和：「我們結婚了，搞不好！有機會一起到老。」

李玉璽自認不太擅長那些其實很重要的事情，但許允樂卻扮演重要角色，「例如儀式感，她沒有要我學會，只是把它變小，小到剛好只有我們聽得到，例如過敏的皮膚，她不會說，不要抓，只是牽住我的手，例如生活，她說『我也不會，那我們一起』。她沒有拉我 ，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我 一起」。

李玉璽（左）、許允樂修成正果。晴空鳥提供

許允樂2023年底宣布與張兆志離婚，直到遇到李玉璽，她感性表示：「我曾經在一個離希望很遠的地方，遇到什麼天大的事，口頭禪都是不會痛、沒事，直到他溫柔的告訴我：痛沒關係、不要沒事。他說：我們一起生活，我說：我家的貓會讓你過敏打噴嚏，沒想到漸漸免疫，到現在還能跟貓睡在一起，他說：我想跟妳結婚，我說：我願意。」

