李玟二姐Nancy現身墓園！緬懷愛妹51歲冥誕 被粉絲問這件事回努力爭取

記者鄭尹翔／台北報導

今（17）日適逢華語樂壇天后 CoCo 李玟 51 歲冥誕，李玟二姐前往武漢市石門峰紀念公園緬懷妹妹，家屬與全球歌迷分別在不同地點，以各自方式悼念這位永遠的天后，跨越地域傳遞不變的思念。

李玟51歲冥誕，二姐前往墓園緬懷。（圖／Coco李玟二姐NANCY提供）

李玟51歲冥誕，二姐前往墓園緬懷。（圖／Coco李玟二姐NANCY提供）

李玟51歲冥誕，二姐前往墓園緬懷。（圖／Coco李玟二姐NANCY提供）

李玟二姐 Nancy 今日下午親赴妹妹長眠之地——武漢市石門峰紀念公園，獻花致意、靜靜追思。她也轉述歌迷最關心的心願，透露有歌迷詢問是否有機會再看到李玟珍貴的演唱會影像。對此，Nancy 溫暖回應：「都在努力爭取中，因為這也是 CoCo 的心願，相信大家一起努力，事情一定會往前推進。」

廣告 廣告

Nancy 也感性表示，十分感恩歌迷多年來對李玟不曾間斷的愛與支持，「我妹妹是我們大家的守護者，在我們每個人心中，都有一盞不滅的燈。」一句話，道出家屬與歌迷共同的情感連結。

同一時間，台灣也湧現滿滿追思氛圍。為紀念李玟 51 歲冥誕，同時也是她位於台灣金寶山、名為「永遠的月光愛人」紀念雕像落成滿一週年，CoCo 李玟台灣歌迷會自發性發起「CoCo 李玟 1.17 生日紀念布置」募資活動，號召全球歌迷將思念化為行動。

活動當天，歌迷在紀念雕像前鋪展溫柔花海，並放置集結百位歌迷祝福文字的祝福卡，讓 CoCo 的生日在滿滿愛意中被記得、被守護。台灣歌迷會表示，希望透過這場紀念布置，延續李玟「用音樂溫暖世界」的精神。

無論是在武漢的靜靜追思，或是在台灣的花海紀念，李玟留下的歌聲與愛，依舊陪伴著世界各地的歌迷，在每個想念她的瞬間，持續發光。

更多三立新聞網報導

薔薔現身曹西平靈堂！曾是飾品店客人結緣 回憶曾被私下鼓勵感到暖心

龍千玉悲痛爆哭走出靈堂！3週夢到2次曹西平 淚訴最無助時他是最大靠山

台灣超大咖新男團！八三夭合體瘦子 組成新團體「夭瘦」

李玟51歲冥誕！粉絲齊聚金寶山獻花海 流淚低聲唱經典歌曲懷念天后

