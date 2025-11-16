李玟曾花11小時錄音「連廁所都不去」 音樂教父曝合作內幕
亞洲流行音樂教父鮑比達近年長駐台灣，重返華語樂壇投入創作之際，也難忘自己曾親手打造、陪伴成長的巨星已故天后李玟（Coc）。他將於明年1月31日舉辦「玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會」，談及合作歌手點滴，特別提到李玟的敬業程度，是他音樂生涯中最深刻、最難忘的記憶。
鮑比達回憶，李玟是少見兼具甜美個性、頂尖唱功與獨特R&B腔的華語歌手，他因此為她量身打造〈愛我多一點〉、〈真想見到你〉等代表作。不過，真正讓他佩服到現在的，是她錄製〈每一次想你〉時的驚人毅力。
當時唱片公司希望她暫時收掉擅長的R&B花腔，但這對完全憑直覺歌唱的李玟來說並不容易。為了把歌曲唱到最完美，她整整花了11個小時反覆錄音，甚至因為一直達不到要求而對自己生氣，專注到「連廁所都不上」。鮑比達感慨說：「她對工作的執著，真的是我見過最厲害的。」
作為華語流行樂壇最具影響力的製作人之一，鮑比達曾扶持無數歌手，包括張信哲、周華健、蔡琴、蘇芮等，而李玟更是他眼中「不可取代」的天后。他表示，Coco能在華語歌壇綻放，是因為她具備少見的聲線、能量與企圖心，「她的努力，是所有歌手都應該學習的典範」。
如今，鮑比達在台灣展開創作新篇章，同時籌備「玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會」，邀集國際級樂手與實力派歌手范怡文、林俊逸同台演出，以全新編曲重新詮釋經典作品。對他而言，這不只是音樂實驗，更像延續與每位合作歌手之間的深厚連結，「李玟把歌曲唱到極致的那股力量，一直都在提醒我，好的音樂值得被重新看見」。
