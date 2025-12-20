李玟真正死因非輕生？疑慘遭外傭飲料下毒 嘔吐物嗆入肺部導致窒息

記者鄭尹翔／台北報導

李玟逝世享年48歲。（圖／翻攝自李玟臉書）

華語天后李玟（CoCo Lee）驟逝震撼全球，官方對外說法指出她長期受憂鬱症所苦，最終最終於 2023 年 7 月離世，享年 48 歲，然而，近期網路再度流傳不同版本的說法，指稱李玟的真正死因並非輕生，甚至出現疑似與家中新來的外傭遞上飲料有關的傳言，引發網友熱議與關注，對此傳聞記者詢問李玟二姐，目前尚未回應。

李玟二姐Nancy致詞。（圖／記者鄭孟晃攝影）

李玟二姐手捧遺照（圖／記者鄭尹翔）

近日網路流傳另一版本指出，李玟疑似在家中飲用幫傭遞上的飲料後身體不適，出現喉嚨灼熱、嘔吐等症狀，送醫後仍回天乏術，並有「嘔吐物嗆入肺部導致窒息」的說法流出。相關內容目前未獲官方或家屬證實，也未有司法單位公開佐證。針對各種傳言，外界呼籲應以官方公告與可信資訊為準，避免以訛傳訛。李玟的離世，至今仍讓無數歌迷不捨，粉絲持續在社群平台悼念天后風采，同時也再次喚起社會對心理健康議題的關注與重視。

1975 年出生於香港的李玟，幼年隨家人移居美國舊金山，1994 年發行首張專輯正式出道，憑藉爆發力十足的唱功與舞台魅力迅速走紅。她以《月光愛人》登上電影《臥虎藏龍》，更成為首位站上奧斯卡頒獎典禮獻唱的華人歌手，奠定國際地位。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

