李玟離世驚悚真相曝光！疑遭新幫傭飲料內下毒 家人要求驗屍無下文

記者林宜君／台北報導

李玟（CoCo Lee）驟逝消息震撼全球，除了歌壇成就，她生前在節目中的火爆瞬間，也曾引發媒體與網友討論。（圖／翻攝自李玟IG）

華語天后李玟（CoCo Lee）驟逝消息震撼全球，除了歌壇成就，她生前在節目中的火爆瞬間，也曾引發媒體與網友討論。近期網路流傳消息指出，李玟離世並非外界官方說法的自殺，而是疑因家中新來的幫傭遞上的飲料導致意外身亡，引發熱議。

李玟曾在中國版《中國好聲音》擔任導師期間，因對選手表現不滿，當場怒斥與教訓選手的片段被媒體廣泛報導。（圖／翻攝自TikTok）

1975年出生於香港的李玟，幼年隨家人移居美國舊金山，後返港展開歌唱生涯。1994年發表首張專輯正式出道，憑藉強勁唱功與舞台魅力迅速成為華語樂壇巨星。她主唱的《月光愛人》為電影《臥虎藏龍》主題曲，也成為首位在奧斯卡頒獎典禮演唱的華人歌手之一，成就國際聲譽。

廣告 廣告

官方說法指出，李玟長期飽受憂鬱症困擾，病情在前年夏天急轉直下，她於七月二日在香港寓所試圖輕生後緊急送醫。（圖／翻攝自TikTok）

有消息指出，真正的情況可能不同，據稱，李玟當時喝了家中新來的幫傭遞上的飲料後，立即感到喉嚨灼熱，急忙跑去廁所嘔吐。（圖／翻攝自東方神官TikTok）

情況惡化後，請幫傭協助叫救護車送醫，但抵達醫院後急救仍無法挽回生命。（圖／翻攝自東方神官TikTok）

李玟喝了新幫傭遞來的飲料後喉嚨有嚴重的灼熱感。（圖／翻攝自東方神官TikTok）

據知情人士透露，李玟是因嘔吐物誤入肺部窒息而亡。（圖／翻攝自東方神官TikTok）

李玟一生發行多張中、英、粵語專輯，跨足音樂、影視與國際市場，並在大型綜藝節目擔任評審。值得一提的是，李玟曾在中國版《中國好聲音》擔任導師期間，因對選手表現不滿，當場怒斥與教訓選手的片段被媒體廣泛報導，引起網友熱議，也讓她直率、激情的個性被更多人熟知。然而，天后背後承受著難以言說的心理壓力。官方說法指出，李玟長期飽受憂鬱症困擾，病情在前年夏天急轉直下。她於七月二日在香港寓所試圖輕生後緊急送醫，三日後仍於七月五日離世，享年四十八歲。

家屬曾要求驗屍。（圖／翻攝自微博）

港媒也曾報導過李玟並非官方所說的割腕自殺。（圖／翻攝自TikTok）

但有消息指出，真正的情況可能不同。據稱，李玟當時喝了家中新來的幫傭遞上的飲料後，立即感到喉嚨灼熱，急忙跑去廁所嘔吐。情況惡化後，請幫傭協助叫救護車送醫，但抵達醫院後急救仍無法挽回生命。據知情人士透露，李玟是因嘔吐物誤入肺部窒息而亡。事後，家人曾要求驗屍，但最終對外公告仍以「割腕自殺」作為官方說法。網上紛紛猜測是否因為得罪節目組才慘遭毒手，否則一個好好的人怎麼會突然自殺。李玟的離世不僅令華語樂壇惋惜，也再次引發社會對心理健康與意外風險的關注。粉絲紛紛在社群平台悼念天后，重溫她的歌曲與舞台片段，並呼籲社會更多關注憂鬱症與心理支持議題。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

解禁了？中國官方頻現「于朦朧」三字 網驚：權力鬥爭序幕？要變天了？

驚！真有替身 迪麗熱巴被拍詭異「獻祭紅線」照 網憂：重演于朦朧悲劇

星光大賞變靈異現場？陳都靈宣傳片慢放「牙齒消失」全網嚇到發毛

于朦朧出手了？范世錡直播瘋魔失常 田海蓉電影虧本急下架

