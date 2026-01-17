李玟51歲冥誕全球歌迷齊聚金寶山 「彷彿CoCo回應了」場面太鼻酸

今（17）日是華語樂壇天后CoCo李玟的51歲冥誕，同時也是她位於台灣金寶山「永遠的月光愛人」紀念雕像落成滿一週年的日子。為了感念這位用生命照亮舞台的巨星CoCo台灣歌迷會特別發起募資活動，將來自全球的思念匯聚成一片溫柔花海，在燦爛陽光下陪伴CoCo度過這個別具意義的生日。

一年前的今天，在家人與歌迷的守護下，這座命名為「永遠的月光愛人」的雕像正式揭幕。這座雕像不僅代表著CoCo與台灣深刻的情感連結，這一年來更成了世界各地歌迷來台必訪的慰藉之所。許多人在此駐足，彷彿能從雕像那燦爛的笑容中，再次感受到CoCo溫暖且積極的力量。

為迎接CoCo的生日，台灣歌迷會發起的「1.17 生日紀念佈置」募資計畫，吸引了海內外無數粉絲響應。今日金寶山現場以CoCo生前喜愛的色彩與花卉布置，氛圍典雅溫馨。

歌迷會將百位粉絲的心聲匯整成實體祝福卡，字字句句都令人動容：「愛你在每一天，這句話永不變」、「妳是經典，無法被超越；妳是傳奇，永遠被流傳」、「謝謝妳曾給我的那個擁抱，那是支持我走過低潮的力量」、「希望在遠方的妳，依然快樂地唱歌、跳舞」。

17日當天，金山現場難得烈陽高照，彷彿CoCo招牌的陽光笑容在回應大家。不少歌迷自發前往現場，有人靜默祈禱，有人則低聲合唱著她的經典曲目，場面哀戚卻充滿愛。

台灣歌迷會感性表示，這場活動除了緬懷CoCo在音樂上的非凡成就，更重要的是延續她生前「用愛照亮世界」的精神。雖然她已遠行，但她的歌聲與大愛，將永遠在世界角落發光，永不熄滅。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導