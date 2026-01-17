李玟51歲冥誕歌迷台灣齊聚金寶山悼念 二姊Nancy承諾完成妹妹心願

李玟二姊Nancy今天下午前往武漢市石門峰紀念公園緬懷妹妹。（圖／李玟二姊Nancy提供）

華語樂壇永恆天后CoCo李玟雖已離去，但她燦爛的笑容與歌聲始終溫暖人心。今（17日）適逢她51歲冥誕，同時是其位於台灣金寶山的紀念雕像「永遠的月光愛人」落成一周年。李玟台灣歌迷會特別發起「1.17 生日紀念布置」募資活動，號召全球歌迷跨越國界，以浪漫花海守護天后。

歌迷以李玟生前喜愛的色彩與鮮花細心布置，氛圍典雅而溫暖。現場擺放了匯集百位歌迷真摯心聲的實體祝福卡，字句間充滿思念：「老大，妳是傳奇，永遠被流傳」、「愛妳在每一天，這句話永不變」。許多歌迷自發前往，有人低聲合唱經典歌曲，有人靜靜守候，以如老友重逢般的溫柔，取代悲傷的道別。

此外，李玟二姊Nancy今日下午也前往中國武漢事石門峰紀念公園緬懷妹妹。至於歌迷關心何時能見到珍貴的演唱會片段？Nancy承諾正在全力爭取中：「這也是CoCo的心願，相信大家都會努力推進。我妹妹是我們大家的守護者，在我們每個人心中都有一盞不滅的燈。」歌迷會表示，未來將持續凝聚全球力量，讓 CoCo 「用愛照亮世界」的精神永不熄滅。

李玟雕像落成周年逢51歲冥誕，歌迷自發籌辦生日紀念活動。（圖／李玟歌迷會提供）

