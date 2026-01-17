李玟51歲冥誕歌迷齊聚金寶山 告白「愛妳在每1天」

李玟台灣歌迷會齊聚金寶山「永遠的月光愛人」紀念雕像前。CoCo歌迷會提供



李玟（CoCo）今（1╱17）51歲冥誕，正逢她的金寶山「永遠的月光愛人」紀念雕像落成滿1周年，為迎接這個別具意義的生日，台灣歌迷會發起「1.17 生日紀念布置」募資活動，串聯全球歌迷的思念與祝福，在雕像前鋪展出一片溫柔花海，讓她的生日在滿滿的愛中被記得、被守護。

歌迷會表示：「這不只是一場布置，而是一種跨越時間的回應。」本次募資用於今天的現場花藝與氣球設計，並把每1位參與者的祝福文字彙整製作成精美的實體祝福卡。

百位歌迷留下發自內心的文字印製成祝福卡擺放於紀念布置前方，「老大，妳是經典，無法被超越；妳是傳奇，永遠被流傳。LOVE U FOREVER」等字字句句都是不曾改變的思念，其中「愛妳在每1天，這句話永不變」，這熟悉的歌詞成了歌迷最堅定的承諾。

李玟生前常和歌迷一起慶生。CoCo歌迷會提供

今金山難得烈陽高照，現場以CoCo生前喜愛的色彩與花卉細心布置，許多歌迷自發前往金寶山，有人靜靜佇立、有人低聲合唱她的經典歌曲，也有人忍不住紅了眼眶，有如老友重逢般的溫柔陪伴。

台灣歌迷會表示，這場生日紀念布置活動除了緬懷CoCo在音樂上的卓越成就，更希望延續「用愛照亮世界」的精神，未來也將持續凝聚全球各地的歌迷，讓CoCo的燦爛笑容、溫暖大愛與動人歌聲，繼續在世界每一個角落發光發熱，永不熄滅。

除金寶山紀念布置活動，昨晚知名卡拉OK吧還舉辦了「李玟歌喉讚」比賽，吸引眾多歌迷參賽；今晚，知名夜店也將舉辦「CoCo 李玟永恆生日夜」，以最熱情的方式紀念天后。此外，加拿大知名音樂老師「橘老師」今晚8點也將在 YouTube 頻道「CZ Media」首播「點評李玟《1993年新秀歌唱大賽》出道LIVE舞台」影片，與全球歌迷一同回味CoCo夢想起飛的起點。

