李玟51歲冥誕粉絲緬懷！李思林盼發行紀錄片：妹妹生前的心願

華語樂壇天后CoCo李玟逝世至今兩年多，依舊讓粉絲們相當懷念，昨（17）天是她51歲冥誕，也是她在台灣金寶山「永遠的月光愛人」紀念雕像滿一週年，台灣歌迷自發舉辦生日紀念布置的募資活動，串聯全球歌迷的愛打造溫柔花海，而李玟的二姊李思林則是前往武漢市石門峰紀念公園緬懷最愛的妹妹，透露有聽到粉絲想看演唱會珍貴片段，對此她正在積極想辦法，盼能透過AI技術修復並發行紀錄片，因為這是李玟生前的心願。

追憶「永遠的月光愛人」 粉絲募資打造溫柔花海

粉絲不惜飄洋過海也要親自替最愛的偶像過生日，李玟於2023年7月逝世至今兩年多，歌迷對她的思念絲毫未減，而17日是李玟51歲冥誕，二姊李思林也到武漢市石門峰紀念公園緬懷妹妹，即使會因為想念妹妹而悲傷，但李思林依舊用正能量鼓勵在場歌迷，粉絲也準備李玟的人形立牌搭配花圈，還有她在不同時期演唱的立板，化身最美的天使陪伴大家。

粉絲在武漢石門峰紀念公園放置了李玟的人形立牌與花圈。圖／翻攝自抖音

另外，位於台灣金寶山的「永遠的月光愛人」紀念雕像落成滿一年，期間全球歌迷都前來緬懷，台灣歌迷更自發為李玟舉辦生日紀念布置的募資活動，串聯各國粉絲的祝福，在雕像前鋪展出一片溫柔花海。

台灣歌迷在「月光愛人」紀念雕像前鋪出一片花海。圖／CoCo歌迷會提供

歌迷敲碗演唱會片段 李思林：盼修復完成心願

李玟生前創造無數經典歌曲，至今傳唱度相當高，歌迷敲碗想看珍貴演唱會片段，李玟二姊也正在努力爭取中，李思林表示，會想辦法透過現在的AI技術修復片段，更稱若是能夠發行紀錄片最好，因為這是妹妹生前的心願。雖然李玟離開人世，但她依舊是歌迷心中一盞永遠不滅的燈！

