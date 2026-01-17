李玟51歲冥誕粉絲集資獻花海

天后CoCo李玟於1月17日迎來51歲冥誕，她的二姊Nancy特地前往CoCo永眠的武漢市石門峰紀念公園緬懷妹妹；與此同時，台灣歌迷會也自發前往金寶山，發起「CoCo李玟1.17生日紀念布置」活動。透過募資串聯全球歌迷的思念，在雕像前鋪展出一片溫柔花海，讓CoCo的生日在滿滿的愛中被守護與記得。

面對廣大粉絲關心何時能見到珍貴的演唱會片段，Nancy在現場感性回：「都在努力爭取中，因為這也是CoCo的心願，相信大家都會努力推進這件事。」除了家人的深情，台灣歌迷也自發聚集在金山金寶山，有人靜靜佇立、有人低聲合唱她的經典作品，也有人忍不住紅了眼眶。

這天難得天氣放晴，現場以CoCo生前喜愛的色彩與花卉細心布置，氛圍典雅溫馨。歌迷會表示，這場生日紀念布置活動，除了緬懷她在音樂上的卓越成就，更希望延續「用愛照亮世界」的精神。

此次募資活動中，上百位歌迷留下發自內心的文字：「愛你在每一天，這句話永不變」、「謝謝妳曾給我的那個擁抱，那是支持我走過低潮的力量。我們會帶著妳的勇氣，繼續前行」。歌迷會也表示，未來將持續凝聚全球各地的CoCo歌迷，讓她的燦爛笑容、溫暖大愛與動人歌聲，繼續在世界每一個角落發光發熱，永不熄滅。