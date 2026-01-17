生活中心／陳佳侖 台北報導

華語樂壇永恆的天后 CoCo 李玟雖已離開我們，但她留下的愛與音符，從未遠去。2026 年 1 月 17 日，不僅是 CoCo 的 51 歲冥誕，也正逢她位於台灣金寶山、名為「永遠的月光愛人」的紀念雕像落成滿一週年。為感念這位影響無數人的華人巨星，CoCo 李玟台灣歌迷會（CoCo Lee Fanclub Taiwan）自發性發起「CoCo 李玟 1.17 生日紀念布置」募資活動，串聯全球歌迷的思念與祝福，在雕像前鋪展出一片溫柔花海，讓 CoCo 的生日在滿滿的愛中被記得、被守護。

廣告 廣告

去年此時，在家屬與歌迷齊心努力下，CoCo 李玟紀念雕像於台灣正式揭幕，並命名為「永遠的月光愛人」。這座雕像不只是思念的寄託，更象徵著 CoCo 與台灣這片土地深厚而真摯的情感連結。一年來，這裡已成為全球歌迷來台必訪的心靈聖地。



許多人在此駐足、靜靜守候，彷彿 CoCo 依然以她燦爛的笑容與溫暖的眼神，陪伴著每一位到來的人，靜靜守護寶島記憶。為迎接這個別具意義的生日，台灣歌迷會發起「1.17 生日紀念布置」募資計畫。

活動消息一公布，立刻獲得來自世界各地歌迷的支持響應，一份份心意跨越國界與距離，匯聚成最深情的祝福。





李玟51歲冥誕 全球歌迷齊聚金寶山追憶"永遠的月光愛人"

CoCo 李玟 51歲冥誕，全球歌迷自發籌辦 1.17 生日紀念活動以愛相聚傳遞大愛。（圖／CoCo歌迷會提供）

「這不只是一場布置，而是一種跨越時間的回應。」歌迷會表示，本次募資用於 1 月 17 日當天的現場花藝與氣球設計，並把每一位參與者的祝福文字，彙整製作成精美的實體祝福卡。

即使 CoCo 已不在身邊，全球歌迷仍以實際行動證明對 CoCo 的愛，始終在大家心中流動不息。

本次募資活動中，百位歌迷留下發自內心的文字，這些真摯心聲被印製成一張祝福卡，擺放於紀念布置前方，字字句句，都是不曾改變的思念。

包括：「愛你在每一天，這句話永不變。」這熟悉的歌詞，成了歌迷最堅定的承諾、「老大，妳是經典，無法被超越；妳是傳奇，永遠被流傳LOVE U FOREVER。」、「謝謝妳照亮我們的青春，有妳才有我。想妳的時候就戴起耳機，聽聽妳的聲音，妳是我永遠的最愛。」、「妳好嗎？我們非常非常想念妳，希望在遠方的妳依然快樂地唱歌、跳舞。」、「謝謝妳曾給我的那個擁抱，那是支持我走過低潮的力量。我們會帶著妳的勇氣，繼續前行。」

李玟51歲冥誕 全球歌迷齊聚金寶山追憶"永遠的月光愛人"

永遠的月光愛人CoCo 李玟 雕像落成週年逢51歲冥誕。（圖／CoCo歌迷會提供）

1 月 17 日當天金山難得烈陽高照，現場以 CoCo 生前喜愛的色彩與花卉細心布置，氛圍典雅而溫暖，許多歌迷自發前往金寶山，有人靜靜佇立、有人低聲合唱她的經典歌曲，也有人忍不住紅了眼眶。

這一天，沒有悲傷的道別，只有如老友重逢般的溫柔陪伴，大家聚在一起，分享關於 CoCo 的點滴回憶，共同度過一場充滿愛與意義的生日紀念，台灣歌迷會表示，這場生日紀念布置活動，除了緬懷她在音樂上的卓越成就，更希望延續「用愛照亮世界」的精神。

未來，也將持續凝聚全球各地的 CoCo 歌迷，讓她的燦爛笑容、溫暖大愛與動人歌聲，繼續在世界每一個角落發光發熱，永不熄滅。

李玟51歲冥誕 全球歌迷齊聚金寶山追憶"永遠的月光愛人"

歌迷過去幫CoCo 李玟慶生畫面。（圖／CoCo歌迷會提供）

除了在金寶山的紀念布置活動，全台各地甚至線上空間也充滿了懷念 CoCo 的身影，1月 16 日晚間，知名卡拉 OK 吧舉辦了「李玟歌喉讚」比賽,吸引眾多受 CoCo 影響的歌迷參賽演唱，現場彷如進入李玟的經典時光列車。

而在 1 月 17 日生日當晚,知名夜店也舉辦「CoCo 李玟永恆生日夜」，以最熱情的方式紀念這位耀眼的流行天后。

此外，紀念熱潮也延續至網路空間。加拿大知名音樂老師「橘老師」將於 1 月 17 日晚間 8:00，在 YouTube 頻道（CZ Media）首播「點評李玟《1993 年新秀歌唱大賽》出道 LIVE 舞台」影片，與全球歌迷一同回味天后夢想起飛的起點。

















原文出處：李玟51歲冥誕 全球歌迷齊聚金寶山追憶"永遠的月光愛人"

更多民視新聞報導

呱吉「妍霏沒霸凌李多慧」被批瞎挺！苦苓不忍揭4重點

Jennie慶生穿水豚裝現身！超萌造型嗨翻全場

許瑋甯10年前舊照曝！「秀長腿穿深V」凍齡體態驚呆網

