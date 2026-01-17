李玟51歲冥誕！全球粉絲串連緬懷 二姐感動：妹妹是大家守護者

【緯來新聞網】CoCo李玟雖今（17日）迎51歲冥誕，同時是她位於台灣金寶山、名為「永遠的月光愛人」的紀念雕像落成滿1周年。台灣歌迷會自發性發起「CoCo 李玟 1.17 生日紀念布置」募資活動，串聯全球歌迷的思念與祝福。李玟二姐NANCY今下午也前往CoCo永眠的武漢市石門峰紀念公園，「我妹妹是我們大家的守護者，在我們每個心中都有一盞不滅的燈」。

李玟（左圖）冥誕，NANCY（右圖）緬懷妹妹。（圖／NANCY提供）

去年此時，在家屬與歌迷齊心努力下，李玟紀念雕像於台灣正式揭幕，並命名為「永遠的月光愛人」為迎接這個別具意義的生日，台灣歌迷會發起「1.17生日紀念布置」募資計畫。活動消息一公布，立刻獲得來自世界各地歌迷的支持響應，一份份心意跨越國界與距離，匯聚成最深情的祝福。



NANCY見到粉絲對妹妹的愛，感動表示：「剛才歌迷有在問什麼時候能看到一些珍貴的演唱會片段，我回話說：都在努力爭取中，因為這也是CoCo的心願，相信大家都會努力推進這個事情。最後，非常感恩大家多年來的愛與支持，我妹妹是我們大家的守護者，在我們每個心中都有一盞不滅的燈。」



今天金山烈陽高照，現場以李玟生前喜愛的色彩與花卉布置，氛圍典雅而溫暖。許多歌迷自發前往金寶山，有人靜靜佇立、有人低聲合唱她的經典歌曲，也有人忍不住紅了眼眶。 除了在金寶山的紀念布置活動，全台各地甚至線上空間也充滿懷念李玟的身影。

李玟雕像佈滿粉絲的愛。（圖／NANCY提供）

