李玟51歲冥誕 台灣歌迷會雕像前鋪花海紀念

（中央社記者洪素津台北17日電）歌手李玟2023年過世，今天是她51歲冥誕，也是台灣金寶山紀念雕像落成1週年，李玟台灣歌迷會今天發起「CoCo李玟1.17生日紀念布置」串聯全球歌迷，在雕像前鋪展出一片溫柔花海。

去年的今天，李玟家屬與歌迷齊心努力下，李玟紀念雕像於台灣正式揭幕，並命名為「永遠的月光愛人」。這座雕像不只是思念的寄託，更象徵著李玟與台灣這片土地深厚而真摯的情感連結。

為迎接這個別具意義的一天，根據新聞稿，台灣歌迷會發起「1.17生日紀念布置」募資計畫，來自世界各地歌迷也紛紛支持響應，一份份心意跨越國界與距離，匯聚成最深情的祝福。

歌迷會表示，本次募資用於17日當天的現場花藝與氣球設計，並把每一名參與者的祝福文字，彙整製作成精美的實體祝福卡。即使李玟已不在身邊，全球歌迷仍以實際行動證明對李玟的愛，始終在大家心中流動不息。（編輯：龍柏安）1150117