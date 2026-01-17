李玟51歲冥誕！台灣歌迷金寶山深情守護 催淚畫面曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語樂壇永恆的天后「CoCo」李玟雖已離開，但她留下的愛與音符，始終未曾遠去。今天是她的51歲冥誕，正逢她位於台灣金寶山、名為「永遠的月光愛人」的紀念雕像落成滿一週年，台灣歌迷也發起了紀念活動。

為感念這位影響無數人的華人巨星，台灣歌迷會(CoCo Lee Fanclub Taiwan)自發性發起「CoCo 李玟1.17生日紀念布置」募資活動，串聯全球歌迷的思念與祝福，在雕像前鋪展溫柔花海。

去年此時，在家屬與歌迷齊心努力下，李玟紀念雕像於台灣正式揭幕，並命名為「永遠的月光愛人」。這座雕像不只是思念的寄託，也象徵 CoCo 與台灣這片土地深厚而真摯的情感連結。

為迎接這個別具意義的生日，台灣歌迷會發起「1.17生日紀念布置」募資計畫，消息一公布便獲得世界各地歌迷熱烈響應，一份份心意跨越國界與距離，匯聚成最深情的祝福。歌迷會表示：「這不只是一場布置，而是一種跨越時間的回應。」募資將用於1月17日當天的現場花藝與氣球設計，並彙整每位參與者的祝福文字，製作成實體祝福卡。即使天后已不在身邊，全球歌迷仍以實際行動證明，對她的愛始終在心中流動不息。

本次募資活動中，百位歌迷留下發自內心的文字，這些真摯心聲被印製成祝福卡，擺放於紀念布置前方，字字句句皆是不曾改變的思念。

今天金山烈陽高照，現場以CoCo生前喜愛的色彩與花卉細心布置，氛圍典雅而溫暖。許多歌迷自發前往金寶山，有人靜靜佇立、有人低聲合唱她的經典歌曲，也有人忍不住紅了眼眶。這一天，沒有悲傷的道別，只有如老友重逢般的溫柔陪伴。大家聚在一起，分享關於CoCo 的點滴回憶，共同度過一場充滿愛與意義的生日紀念。

