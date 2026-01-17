李玟51歲冥誕 歌迷追憶「永遠的月光愛人」

記者周毓洵／臺北報導

華語樂壇天后CoCo李玟雖已離開，但她留給世界的音樂與愛，依然持續流動。昨日不僅是CoCo的51歲冥誕，也正好迎來她位於臺灣金寶山、名為「永遠的月光愛人」紀念雕像落成滿一週年。為紀念這個別具意義的日子，CoCo李玟臺灣歌迷會自發性發起「1.17生日紀念布置」募資行動，串聯全球歌迷的思念與祝福，在雕像前鋪展溫柔花海，陪伴 CoCo度過一個充滿愛的生日。

「永遠的月光愛人」紀念雕像於去年在家屬與歌迷齊心努力下正式揭幕，不僅成為思念的寄託，也象徵CoCo與臺灣深厚而真摯的情感連結。一年來，這裡早已成為來臺歌迷必訪的心靈座標，許多人靜靜佇立、低聲聽歌，彷彿CoCo仍以燦爛笑容與溫柔眼神，默默守護著每一位到來的人。

為迎接今年的冥誕，臺灣歌迷會發起「1.17生日紀念布置」募資計畫，活動消息一公布，立刻獲得來自世界各地歌迷熱烈響應。歌迷會表示，這不只是一場紀念布置，更是一種跨越時間與距離的情感回應。募資款項全數用於當天的花藝與氣球設計，並將百位歌迷留下的祝福文字彙整，製作成實體祝福卡，擺放在紀念雕像前，讓每一份心意都被CoCo看見。

CoCo李玟「永遠的月光愛人」紀念雕像落成滿一週年，逢51歲冥誕吸引歌迷齊聚金寶山。（CoCo歌迷會提供）