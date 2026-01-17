李玟51歲冥誕！歌迷齊心金寶山獻花海 二姐感性發聲

華語天后李玟今（17）日迎來51歲冥誕。（圖／CoCo歌迷會 提供）





華語樂壇天后李玟（CoCo）離世2年多，留下的愛與音符，從未遠去，今（17）日是她的51歲冥誕，也正逢她位於台灣金寶山、名為「永遠的月光愛人」的紀念雕像落成滿一週年。為感念這位影響無數人的華人巨星，李玟台灣歌迷會自發性發起「CoCo 李玟 1.17 生日紀念布置」募資活動，串聯全球歌迷的思念與祝福，在雕像前鋪展出一片溫柔花海，讓她在生日這天被滿滿的愛記得與守護。

李玟紀念雕像「永遠的月光愛人」去年於台灣正式揭幕，象徵著李玟與台灣這片土地深厚而真摯的情感連結，百位歌迷響應「1.17 生日紀念布置」募資計畫，留下祝福文字，包括「愛你在每一天，這句話永不變。」、「謝謝妳曾給我的那個擁抱，那是支持我走過低潮的力量。我們會帶著妳的勇氣，繼續前行。」、「謝謝妳照亮我們的青春，有妳才有我。想妳的時候就戴起耳機，聽聽妳的聲音，妳是我永遠的最愛。」歌迷會表示，「這不只是一場布置，而是一種跨越時間的回應。」

廣告 廣告

李玟歌迷自發前往金寶山響應生日紀念佈置活動。（圖／CoCo歌迷會 提供）

李玟歌迷自發前往金寶山響應生日紀念佈置活動。（圖／CoCo歌迷會 提供）

活動現場以李玟生前喜愛的色彩與花卉細心布置，氛圍典雅而溫暖。許多歌迷自發前往金寶山，分享關於李玟的點滴回憶，共同度過一場充滿愛與意義的生日紀念。台灣歌迷會表示，這場生日紀念布置活動，除了緬懷她在音樂上的卓越成就，更希望延續「用愛照亮世界」的精神。未來，也將持續凝聚全球各地的李玟歌迷，讓她的燦爛笑容、溫暖大愛與動人歌聲，繼續在世界每一個角落發光發熱，永不熄滅。

李玟二姐李思林稍早也前往武漢市石門峰紀念公園緬懷妹妹。（圖／Coco李玟二姐NANCY提供）

李玟二姐李思林稍早也前往武漢市石門峰紀念公園緬懷妹妹。（圖／Coco李玟二姐NANCY提供）

李玟二姐李思林（Nancy）稍早也前往CoCo永眠的武漢市石門峰紀念公園緬懷妹妹，她表示：「剛才歌迷有在問什麼時候能看到一些珍貴的演唱會片段，我回話說：『都在努力爭取中，因為這也是CoCo的心願， 相信大家都會努努力推進這個事情的。』最後， 非常感恩大家多年來的愛與支持，我妹妹是我們大家的守護者，在我們每個心中都有一盞不滅的燈。」

除了在金寶山的紀念布置活動，全台各地也充滿了懷念 CoCo 的身影。知名卡拉OK昨（16）日晚間舉辦「李玟歌喉讚」比賽，吸引眾多歌迷參賽，知名夜店今晚也舉辦「CoCo 李玟永恆生日夜」，以最熱情的方式紀念這位耀眼的流行天后。此外，加拿大知名音樂老師「橘老師」也將於今晚8點在 YouTube 頻道首播「點評李玟《1993年新秀歌唱大賽》出道LIVE舞台」影片，與全球歌迷一同回味天后夢想起飛的起點。



【更多東森娛樂報導】

●李玟過世兩年！帳號突遭登入公開私訊 二姐心痛發聲

●周杰倫「1分大滿貫」遭秒殺 國籍、場內互動引關注

●男星服刑4年！曝光獄友「解決生理需求」真相：12人輪流

