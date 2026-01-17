李玟51歲冥誕！歌迷齊聚金寶山獻花海 低聲合唱經典歌超催淚

華語樂壇永恆的天后CoCo李玟在2023年7月離世，17 日正逢她的51歲冥誕，也是她位在金寶山「永遠的月光愛人」的紀念雕像落成滿一週年。李玟台灣歌迷會自發性發起生日紀念布置募資活動，串聯全球歌迷的思念與祝福，在雕像前鋪展出一片溫柔花海為李玟慶生，也讓天后的生日在滿滿的愛中被記得、被守護，場面相當感人。

天后CoCo李玟在2023年7月離世，17 日正逢她的51歲冥誕。（圖／CoCo歌迷會 提供）

台灣歌迷會為了迎接這個別具意義的生日，募資活動消息一公布，立刻獲得來自世界各地歌迷的支持響應，百位歌迷留下發自內心的文字，這些真摯心聲被印製成一張祝福卡，擺放於紀念布置前方。今天的金山難得烈陽高照，現場以李玟生前喜愛的色彩與花卉細心布置，氛圍典雅而溫暖。許多歌迷自發前往金寶山，有人靜靜佇立、有人低聲合唱她的經典歌曲，也有人忍不住紅了眼眶。即使天后已不在身邊，全球歌迷仍以實際行動證明對她的愛，始終在大家心中流動不息。

李玟台灣歌迷會自發性發起生日紀念布置募資活動，現場一片花海相當典雅溫暖。（圖／CoCo歌迷會 提供）

台灣歌迷會表示，這場生日紀念布置活動，除了緬懷李玟在音樂上的卓越成就，更希望延續「用愛照亮世界」的精神。未來，也將持續凝聚全球各地的歌迷，讓李玟的燦爛笑容、溫暖大愛與動人歌聲，繼續在世界每一個角落發光發熱，永不熄滅。

李玟全球歌迷齊聚金寶山。（圖／CoCo歌迷會 提供）

除了在金寶山的紀念布置活動，全台各地甚至線上空間也充滿了懷念李玟的身影，在16日晚間，知名卡拉OK吧舉辦了「李玟歌喉讚」比賽，吸引眾多受李玟影響的歌迷參賽演唱，現場彷如進入李玟的經典時光列車。而在17日生日當晚，知名夜店也舉辦「CoCo李玟永恆生日夜」，以最熱情的方式紀念這位耀眼的流行天后。此外，紀念熱潮也延續至網路空間。加拿大知名音樂老師「橘老師」將在今天晚上8點，在YouTube 頻道（CZ Media）首播「點評李玟《1993年新秀歌唱大賽》出道LIVE舞台」影片，與全球歌迷一同回味天后夢想起飛的起點。

