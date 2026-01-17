李玟51歲冥誕！粉絲齊聚金寶山獻花海 流淚低聲唱經典歌曲懷念天后

記者鄭尹翔／台北報導

李玟51歲冥誕，百位粉絲齊聚金寶山獻花海。（圖／CoCo歌迷會 提供）

華語樂壇永恆天后李玟（CoCo Lee）雖已離世，但她的歌聲與愛從未被時間帶走。今（17）日是李玟逝世後迎來的 51 歲冥誕，同時也正逢她位於台灣金寶山、命名為「永遠的月光愛人」的紀念雕像落成滿一週年。為了紀念這位影響無數歌迷的華人巨星，CoCo 李玟台灣歌迷會特別發起「CoCo 李玟 1.17 生日紀念布置」募資活動，號召全球歌迷齊聚心意，在金寶山以花海與祝福，為她慶生。

李玟51歲冥誕，百位粉絲齊聚金寶山獻花海。（圖／CoCo歌迷會 提供）

李玟51歲冥誕，百位粉絲齊聚金寶山獻花海。（圖／CoCo歌迷會 提供）

回顧去年此時，在家屬與歌迷的共同努力下，李玟紀念雕像正式於台灣揭幕，並命名為「永遠的月光愛人」，象徵她與台灣之間深厚而真摯的情感連結。一年來，該地已成為世界各地歌迷來台必訪的紀念聖地，不少歌迷專程前來駐足悼念，彷彿李玟燦爛的笑容依舊溫柔守護著這片土地。

廣告 廣告

李玟51歲冥誕，百位粉絲齊聚金寶山獻花海。（圖／CoCo歌迷會 提供）

為迎接今年別具意義的 51 歲冥誕，台灣歌迷會發起「1.17 生日紀念布置」募資計畫，消息一公布便獲得來自全球各地歌迷熱烈響應。歌迷會表示，這不只是一場紀念布置，更是一種跨越時間與距離的深情回應。募資款項全數用於 1 月 17 日當天的現場花藝與氣球設計，並將每一位參與歌迷留下的祝福文字，彙整製作成實體祝福卡，擺放於紀念雕像前，讓思念具象化呈現。

本次活動中，共有上百位歌迷留下真摯心聲，字字句句皆流露對李玟不變的愛與懷念，包括「愛你在每一天，這句話永不變」、「妳是經典，無法被超越；妳是傳奇，永遠被流傳」、「謝謝妳照亮我們的青春，有妳才有我」、「想妳的時候就戴起耳機，聽聽妳的聲音」等感性文字，成為歌迷獻給天后的生日告白。

1 月 17 日當天，金山地區難得放晴，現場以李玟生前喜愛的色彩與花卉細心布置，氛圍溫暖而典雅。不少歌迷自發前往金寶山，有人靜靜佇立、有人低聲合唱她的經典歌曲，也有人紅了眼眶。這一天，沒有悲傷的告別，只有如老友重逢般的陪伴與思念，眾人共同度過一場充滿愛的生日紀念。

台灣歌迷會表示，希望透過這場活動，不僅緬懷李玟在音樂上的卓越成就，更延續她「用愛照亮世界」的精神。未來也將持續串聯全球歌迷，讓李玟的笑容、歌聲與大愛，繼續在世界各地發光發熱。

除了金寶山的紀念布置，全台各地與線上空間同樣掀起追思熱潮。1 月 16 日晚間，知名卡拉 OK 吧舉辦「李玟歌喉讚」比賽，吸引眾多受她影響的歌迷參賽演唱；1 月 17 日生日當晚，知名夜店也推出「CoCo 李玟永恆生日夜」主題活動。此外，加拿大知名音樂老師「橘老師」也於當晚 8 點，在 YouTube 頻道（CZ Media）首播「點評李玟《1993 年新秀歌唱大賽》出道 LIVE 舞台」影片，與全球歌迷一同回顧天后夢想起飛的起點。

更多三立新聞網報導

薔薔現身曹西平靈堂！曾是飾品店客人結緣 回憶曾被私下鼓勵感到暖心

龍千玉來了！淚崩現身曹西平靈堂神情哀戚 無緣嫂嫂私下感情仍深厚

龍千玉悲痛爆哭走出靈堂！3週夢到2次曹西平 淚訴最無助時他是最大靠山

台灣超大咖新男團！八三夭合體瘦子 組成新團體「夭瘦」

