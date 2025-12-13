李珠珢來台1年「傳年底無行程被冷凍」？富邦回應了

21歲韓國「AI女神」李珠珢今年初大動作宣布來台發展，成為富邦悍將旗下啦啦隊Fubon Angels成員，上月才有媒體報導，她年收千萬，有望跟富邦續約，卻有網友發現她12月完全零活動，讓人聯想是否被冷凍？對此富邦育樂回應是配合李珠珢的工作和作息安排，請粉絲放心。

據《NOWNEWS今日新聞》報導，有別於其他韓籍啦啦隊年底活動、曝光、商演活動不斷，有網友透露李珠珢今年底並未有任何尾牙、聖誕節、跨年、甚至是尾牙活動，幾乎整個月都消失在鏡頭前，令人好奇主因，求證富邦，對方指出：「珠珢目前的行程是依照原先規劃進行，12 月沒有公開活動主要是配合工作與休息安排」，並謝謝大家的關心和支持。

至於是否確認續約？富邦沒正面回應，僅表示對外界傳聞無法逐一回答，但謝謝粉絲這一年來對李珠珢在球場上和其他活動的喜愛，賣關子暫不回應。而上月底，李珠珢身體微恙，戴眼罩出席電信業者的活動，她當時便在台上表示，這趟是她今年在台灣的最後一個行程，「很想念大家，即使身體不適，也要親自跟大家見面，同時感謝電信業者舉辦這場見面會。」

李珠珢今年初來台工作曾掀起一股李珠珢風潮，但後來傳出舞蹈不熟練、公主病、耍大牌、取消9月3場活動就為了飛回韓國看男友等負面傳聞，但她人氣高，傳聞價碼已經和李多慧不相上下，富邦也相當看重這隻金雞母，媒體上月報導，雙方已有初步續約共識，但當事人無回應。

