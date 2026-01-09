李珠珢喝水廣告遭妍霏狂酸「台男雙重標準」！富邦育樂嚴正發聲了

李珠珢先前的魔性喝水廣告，遭到喜劇演員妍霏消費，暗諷台灣男生和粉絲雙重標準。（圖／IG@0724.32）

台灣喜劇演員妍霏，近日在脫口秀表演中，先後對韓籍啦啦隊女神李珠珢和李多慧嘲諷戲謔。其中，妍霏更對李珠珢拍攝過的廣告加以消費，暗諷台灣男生雙重標準，引發風波。對此，李珠珢所屬的經紀公司富邦育樂也做出回應。

針對喜劇演員妍霏在表演中談論李珠珢一事。富邦育樂表示，「已留意相關討論，惟不隨特定表演或言論內容起舞。希望外界能尊重所有啦啦隊員的職業及應援表演工作。感謝各界關心。」

據了解，妍霏日前和男友學仁舉辦「喜劇怨偶」脫口秀專場，提到男友很迷戀啦啦隊女孩，「不覺得現在台灣男生太迷戀啦啦隊女孩了嗎？台灣女生已經滿足不了他們，要專門從韓國進口，他們才喜歡嘛！」

隨後搬出李珠珢過去拍攝的喝水廣告影片，在模仿完對方後加以嘲諷「我看後想說Ｘ小啊！這樣也可以？這樣也OK？」她認為，若今天角色換成政治人物拍攝，底下留言就會變得不一樣，暗諷台灣男生雙重標準。

後來，妍霏又模仿李多慧在影片面對粉絲的中文口音，開酸「有人類這樣講話嗎？」並聲稱知道李多慧回到家後，會抽菸喝酒罵髒話。讓台下觀眾笑聲一片，但對於粉絲、球迷來說，反而笑不出來，紛紛痛批是在當眾歧視、霸凌韓國來的啦啦隊。

目前，除了李珠珢所屬的富邦育樂回應外，李多慧所屬的味全龍球團也火大發聲，「幽默不該建立在貶低他人之上。味全龍支持李多慧在台灣的努力與專業表現，國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由。每一位來台發展的表演與運動工作者都值得尊重，球團將持續守護健康、多元的運動文化。」截稿前，妍霏尚未做出回應。

