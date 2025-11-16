李珠珢在日應援遇鹹豬手！趁亂被偷摸 畫面曝光粉絲氣炸

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

中職富邦悍將韓籍成員李珠珢，憑藉猶如AI般的美貌與「三振舞」爆紅，來台後人氣更是水漲船高。近日李珠珢現身東京巨蛋為經典賽前的日韓交流賽應援，沒想到在過程中卻疑似遭到粉絲趁亂偷摸，畫面曝光被上傳至網路後，粉絲見狀都氣炸了。

李珠珢在日本應援疑似遇鹹豬手。（圖／翻攝自李珠珢IG）

從畫面中可見，李珠珢在離場經過觀眾席的走道時，一一與粉絲們互動，還與身邊女粉絲擊掌相當親民，不過這時一名穿著藍色衣服的男粉趁機用手戳了李珠珢的肩膀，而李珠珢的表情明顯變得尷尬，隨後這名男粉還不罷休，繼續跟隨李珠珢上樓，過程中手肘還疑似觸碰到李珠珢的腰，嚇得李珠珢立刻回頭查看。

一名男子在李珠珢經過時伸手碰她。（圖／翻攝自X@yoshimu_0927）

對此，一名台灣粉絲將影片轉至Threads怒轟：「如果是欣賞，拍張照片留作紀念就好了吧。為什麼為了合照要去碰她的肩膀呢！碰肩膀這行為本來就已經非常不可思議了，為什麼你還要一路跟著她上樓梯？你沒看到她困惑地回頭嗎？」表示完全無法理解對方的行為，直呼：「你到底在做什麼？想幹什麼？明天希望不要再發生這種行為！」而其他粉絲見狀也紛紛留言，「基本的尊重很難嗎」、「超噁心」、「這人真的是超沒水準的！真的粉絲根本就不會這樣去做！居然讓這樣嚇到珠珠！真的是不可原諒。」





◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

