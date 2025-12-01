李珠珢年末最後登台狀態變了！返韓再飛「AI面貌看不清」粉急了

娛樂中心／綜合報導



南韓啦啦隊AI女神李珠珢加盟富邦悍將登場應援，在台灣擁有一批熱情粉絲，近日台灣賽季結束返回南韓的她，重新返回台灣現身代言活動、完成今年最後一趟台灣公開之旅，沒想到李珠珢一登台狀態就讓粉絲相當擔心，只見他一邊眼睛蓋上紗布眼罩，以「獨眼」狀態登台與粉絲見面，依舊保持活潑熱情的專業表現的她，被捕捉特殊狀態的身影，隨後也分享在個人社群，讓超過6.8萬名粉絲留言急關心：「多多休息！」。





李珠珢台灣應援賽季告一段落，11月29日才再度受邀代言活動而來台灣。（圖／翻攝自李珠珢@IG）

李珠珢返回南韓沒有停下腳步，持續現身比賽為韓方東家「KBO聯盟LG雙子」應援，不時也在社群發文透露自己想念台灣粉絲的她，11月29日重新返回台灣，出席今年最後一趟台灣公開行程的李珠珢，身穿白橘相間的應援套裝登台，沒想到頂著精緻妝容的她，一隻眼睛卻罩著紗布，她透露縱使身體不適，也想要回來台灣跟粉絲見面，與現場粉絲熱情互動的她，也獲得全場掌聲歡迎。

李珠珢「年末最後登台」狀態變了！返韓再飛「AI面貌看不清」粉急：還好嗎？

李珠珢返台出席活動，因眼部不適以「獨眼」狀態現身引發關心。（圖／翻攝自李珠珢@Threads）

李珠珢結束見面活動之後，在個人Threads帳號也PO出當天照片，記錄下帶著眼罩的她，蹲在黃色小鴨身邊一人一鴨猛放閃的畫面，超過6萬名粉絲也到場留言，關心女神健康狀態：「可愛的珠珢，辛苦你了！ 希望眼睛可以早日康復」、「珠珢眼睛記得多多休息」、「女神太可愛了啦」、「可愛的珠珢，好愛妳！」、「女神太可愛了啦」、「珠珢妳的眼睛還好吧？希望妳早日康復，雖然只露一隻眼睛但妳的可愛還是不減」、「即使眼睛不舒服，也努力完成工作。珠珠妳真的很優秀！」、「珠珠真棒，很敬業完成整個活動流程，希望眼睛沒什麼大礙，明天還想繼續見到妳」、「黃色小鴨旁蹲上超級無敵可愛的珠珠寶貝，真的絕配呢」、「早日康復」。





















