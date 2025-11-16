李珠珢日本被吃豆腐！噁男「伸鹹豬手」緊跟不放 13秒片瘋傳全網氣炸

娛樂中心／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將在明年3月開打，日本、韓國隊15日率先在東京巨蛋進行交流賽。其中，南韓隊特別派出啦啦隊到場應援，韓籍女神李珠珢也是其中一員。然而，如今卻驚傳李珠珢離場時遭男粉絲碰觸，相關畫面在社群瘋傳，引起大票粉絲憤怒。

李珠珢驚傳被吃豆腐。（圖／翻攝自X）

李珠珢保持警覺回頭查看。（圖／翻攝自X）

李珠珢15日現身東京巨蛋應援，結束應援後，她和隊友沿著觀眾席走道離場，場邊眾多球迷高舉手機狂拍猛拍，其中一名身穿藍色牛仔外套的男子試圖和李珠珢自拍，發現自己被忽略後，該名男子不僅直接伸手觸碰李珠珢的肩膀，還緊跟在她的身後，突如其來的舉動讓李珠珢面露尷尬表情，甚至保持警覺回頭查看。

李珠珢被吃豆腐的13秒影片不只在X（原推特）瘋傳，許多台灣粉絲也將影片轉傳至社群平台Threads開轟：「珠珢真的一臉驚恐」、「碰肩膀這行為本來就已經很不可思議了，為什麼你還要一直跟著他上樓梯？」、「伸出鹹豬手了」、「超噁心」。另外，有網友指出觸碰李珠珢肩膀的男子疑似為日本人，平時經常出現在球場跟拍啦啦隊。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

