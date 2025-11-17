李珠珢疑遭伸鹹豬手！陌生男「拍肩+摸腰」一路跟 嚇壞急回頭

兩起令人不安的名人遭騷擾事件近期引起關注。啦啦隊女神李珠珢在應援結束離場時，遭到一名男子趁機靠近，不僅點她肩膀還疑似摸她腰部，導致她立即收起笑容並警覺回頭查看。而歌手Halsey在與歌迷互動時，也遭遇粉絲伸手觸摸大腿與臀部，幸好保全及時介入。

李珠珢近期被人點肩的畫面引發粉絲憤怒。（圖／翻攝X）

李珠珢在日前東京巨蛋的日韓交流賽上遭遇了不愉快的經歷。當時她正與韓籍隊友準備離開現場，一路上她面帶笑容向粉絲們揮手致意。然而，當她經過一名男子身邊時，情況突然改變。這名男子不僅舉著手機自拍，還伸手點了李珠珢的肩膀，導致她立刻收起了笑容。更令人不適的是，這名男子隨後跟了上去，距離非常靠近，甚至疑似摸了她的腰部，讓李珠珢不得不警覺地回頭查看。這段畫面傳回台灣後，引起了許多李珠珢粉絲的憤怒。

Halsey美國的演唱會遇到鹹豬手粉絲。（圖／翻攝X）

類似的騷擾事件也發生在歌手Halsey身上。不久前，Halsey在美國明尼亞波里斯舉辦演唱會，當天她身穿超短裙搭配螢光色網襪，與歌迷進行超近距離互動。然而，就在這親近粉絲的過程中，一名粉絲突然將手伸向Halsey，並緊緊抓著不放，趁機觸摸她的大腿與臀部。所幸現場的保全人員及時制止了這一行為，使演唱會得以順利進行下去。

