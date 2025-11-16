李珠珢疑遭色狼伸狼爪 趁亂「偷摸肩、碰腰」粉絲全氣炸

南韓啦啦隊女神李珠珢憑藉「三振舞」及空靈外貌暴紅，來台加入富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」後更掀起「李珠珢旋風」，人氣持續攀升。不過人紅是非多，近日她前往日本東京巨蛋，替經典賽前的日韓交流賽應援，卻驚傳遭男子伸手騷擾，現場畫面曝光後大批粉絲氣得痛批「太過分」。

李珠珢與南韓啦啦隊成員於15日在東京巨蛋亮相，賽後從觀眾席走道離場時，她親切與粉絲揮手互動，伸手擊掌、露出招牌甜笑，然而就在離場動線中，突然有一名身穿藍色牛仔上衣的男子竄出，趁著人潮混亂伸手戳向李珠珢的肩膀。

從曝光畫面可見，李珠珢被突如其來的觸碰嚇到，臉部表情瞬間僵住似乎感到不適，更令大批粉絲感到憤怒的是，該名男子得逞後仍不甘心，竟一路尾隨在她身後，甚至再次以手肘碰觸李珠珢的腰部，逼得她頻頻回頭查看來源，露出驚恐表情，整個過程令人不寒而慄。

李珠珢人氣高漲、行程滿檔，卻在應援場合遭遇突發騷擾事件，令粉絲相當心疼，影片流出後引發熱議，不少粉絲怒轟男子行徑噁心又無恥留言痛批，希望官方能加強保護她，也有網友指出，現場應加派人員維持離場動線，避免類似事件再度發生。

