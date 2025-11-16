李珠珢疑遭鹹豬手！男粉尾隨緊貼畫面曝 粉絲全氣炸

李珠珢近日赴日應援時疑似遭到粉絲鹹豬手。（圖／翻攝自李珠珢IG）





富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢，憑藉「三振舞」在台爆紅，吸引不少粉絲喜愛，近日她現身日本東京巨蛋為經典賽前的日韓交流賽應援，沒想到卻疑似遭到男粉絲伸手碰觸肩膀，相關畫面也隨之瘋傳，引來網友熱議。

李珠珢15日在東京巨蛋結束應援後，與其他韓國啦啦隊隊友沿著觀眾席走道離場，瞬間吸引球迷的目光，紛紛拿起手機捕捉畫面，而她也親切的揮手與粉絲互動，沒想到一名藍色衣服的男粉絲卻趁機觸碰她的肩膀，而李珠珢在遭到碰觸後表情也略顯尷尬，加快腳步離開。

廣告 廣告

李珠銀在遭到男粉碰觸後就加速離開，但對方仍緊隨其後。（圖／翻攝自X@yoshimu_0927）

李珠銀在遭到男粉碰觸後就加速離開，但對方仍緊隨其後。 （圖／翻攝自X@yoshimu_0927）

在李珠珢快速離場當下，該名男粉絲仍持續跟在她身後一起上樓梯，兩人距離相當靠近，李珠珢也提高警覺不斷回頭，表情看似有些害怕。對此，有網友就將李珠珢遭尾隨的畫面上傳X，引來不少粉絲不滿，更有台灣粉絲將畫面截圖後發上社群平台。

該名粉絲在Threads上指出，「如果是欣賞，拍張照片留作紀念就好了吧。為什麼為了合照要去碰她的肩膀呢！碰肩膀這行為本來就已經非常不可思議了，為什麼你還要一路跟著她上樓梯？你沒看到她困惑地回頭嗎？ 」許多粉絲也替她抱不平表示，「基本的尊重很難嗎」、「他第2下是不是去碰珠珠的腰？」、「這就是為什麼需要保鑣」。



【更多東森娛樂報導】

●應援「騎大旗」遭球迷罵爆！李珠珢現身回應場面超尷尬

●三上悠亞加盟夢想家 隊長梓梓嗨喊：史上最炸加盟

●李珠珢傳續約富邦！改掉「公主病」留台灣 球團回應了

