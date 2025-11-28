李珠珢與「韓籍樂天女神」夢幻合體！網嗨喊：我全都要

娛樂中心／王靖慈報導

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢，和樂天桃猿的超人氣成員河智媛，這次難得同框合作，讓球迷與遊戲迷都嗨翻！韓國射擊手遊官方近日釋出兩人的最新宣傳片，甜美學院風遇上元氣運動風，還加上雙人「PK小劇場」，兩人的「夢幻聯動」讓粉絲瞬間嗨起來。





目前李珠珢（左）為中華職棒富邦悍將啦啦隊員，河智媛（右）則為樂天桃猿的專屬啦啦隊員。（圖／翻攝自「0724.32」、「hajiwon.22」IG）

李珠珢（右）與河智媛（左）兩人一起為遊戲代言。（圖／翻攝自「suddenattack_official」IG）

韓國射擊手遊昨（27）日正式釋出由李珠珢與河智媛共同的宣傳影片，兩人造型上也下足了功夫。畫面一開始，李珠珢以甜美妝容亮相，穿著白色上衣搭配半透膚薄紗袖，加上經典紅格紋短裙，整個氛圍就是滿滿的青春學院風。她露出疑惑又可愛的表情，似乎發現可疑人物。結果鏡頭一轉，原來是短髮造型的河智媛。河智媛這次走的是活力運動風，白色短袖外搭藍色棒球外套，下身同樣選擇白色短裙，清爽又俐落。兩人相遇後互相交換眼神，像是在挑釁對方，緊接著李珠珢拿出球棒、河智媛戴著棒球手套並握著棒球，準備來一場可愛又氣勢滿滿的 PK 對戰，讓整個畫面既青春又有趣味。

李珠珢穿紅格子裙，手拿球棒，擺出俏皮姿勢。（圖／翻攝自「0724.32」IG）

影片最後，兩人還錄製了專屬語音。河智媛以溫柔語調說：「過來～我會拍拍你的背」，像大姊姊般給人安慰。李珠珢則用招牌軟萌聲線安撫：「你還好嗎？做得很好了！珠珢安慰你的」這種酥麻語氣讓粉絲直呼耳朵都要融化。

人氣當紅的兩人真的「很有緣」，有粉絲也整理出兩人的合作歷史，像是兩人曾一起登上韓國男子團體Super Junior金希澈的節目，且兩人都是新生代韓籍啦啦隊最有人氣的代表。當時河智媛因活潑反應引發熱烈回響，甚至成為節目的助理主持。如今兩人再度合體，一起擔任遊戲代言人，讓粉絲直呼「這組合太完美」。因此消息曝光後，粉絲紛紛興奮留言：，「哇～我也想得到她們的鼓勵」、「大田女神河智媛最棒！」、「李珠珢好可愛哈哈」、「當代最紅的兩位新妹」。





