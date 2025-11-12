李珠珢親撕「公主病」標籤 傳續約富邦啦啦隊！

娛樂中心／李筱舲報導



啦啦隊「AI女神」李珠珢，因亮眼外型和出色的舞蹈表演，受到許多粉絲的喜愛，而她的動向也一直是外界關注的焦點。如今，也傳出李珠珢確定與富邦悍將續約的消息，繼續她在台灣第2年的啦啦隊職涯。據悉，是因為她擺脫了初到台灣時的「公主病」，克服文化差異與環境適應等問題，與其他隊員相處融洽許多，態度上才有如此轉變。





「AI女神」李珠珢甩掉公主病標籤 傳續約富邦！年收追趕李多慧

啦啦隊女神李珠珢人氣話題不斷，據悉，因文化差異與環境適應問題，被爆出一堆公主病的傳聞。（圖／翻攝自IG ＠0724.32）

廣告 廣告





據《鏡週刊》報導，李珠珢於今年1月加入富邦悍將啦啦隊，期間關於「富邦小公主」的負面新聞不斷，比如曾傳出李珠珢與其他隊員相處不融洽、上場時堅持卡C位、舞步沒記熟，甚至臨時取消9月原定的3場工作，飛回韓國看男友等，讓球團相當頭痛，年僅21歲的她，對於許多事情還沒辦法那麼深思熟慮，因此被爆出一堆公主病的傳聞。另外，據球團消息透露，李珠珢剛來台灣時，因文化差異與環境適應問題曾引發一些誤會與摩擦，但經球團溝通後，她態度明顯改善，如今與隊員相處融洽。

「AI女神」李珠珢甩掉公主病標籤 傳續約富邦！年收追趕李多慧

確定與富邦悍將續約的李珠珢，揮別「公主病」的標籤，轉變工作態度，展現要在台灣發展的決心。（圖／翻攝自IG ＠0724.32）

而李珠珢在台灣的人氣與同樣來自韓國的李多慧相當，據悉，李珠珢來台第一年的年收入就已突破千萬元，品牌代言費更高達200萬元，與李多慧不分高下。據《鏡週刊》報導，與富邦悍將續約的李珠珢，揮別過去外界對她貼上「公主病」的標籤，轉變了工作態度、配合度變高許多，也成為球團最放心的成員之一，展現了要在台灣長期發展的決心。

廣告 廣告

原文出處：AI女神甩掉「公主病標籤」傳富邦再續約！李珠珢年收追趕李多慧

更多民視新聞報導

演員「肥貓」健康引網擔憂 好友親揭真相：請大家別擔心

宋逸民58歲生日收女兒卡片 父女情深！發文感動全網

范姜彥豐喝「粿王飲」惹議？天后闆妹親回：我準備的！

