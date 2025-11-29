李珠珢身體微恙出席見面會 與台灣大用戶同樂

台灣大哥大今(29)日舉辦用戶獨享《大可同樂 李珠珢粉絲見面會》，年度代言人李珠珢雖然眼睛微恙，仍戴眼罩出席，展現敬業精神。李珠珢表示：「這趟是我今年在台灣的最後一次行程，很想念大家，即使身體不適，也要親自跟大家見面，同時感謝台灣大哥大舉辦這場見面會。」

《大可同樂 李珠珢粉絲見面會》由Fubon Angels mini帶來「Fight for All」熱力開場舞蹈，接著播放李珠珢擔任台灣大年度代言人以來的回顧影片，包含首支形象

廣告 廣告

廣告中喊出「Hi 台灣」的經典問候，以及台灣大iPhone 17首賣會化身「榮譽旗手」的精彩時刻。

影片記錄李珠珢身影遍布球場、公車廣告、台灣大門市及戶外看板，深度融入粉絲日常生活。活動推出「快問快答」遊戲，設計8道與李珠珢相關的題目，全場粉絲搶答，前三位答題速度最快者可獲得李珠珢親簽的應援毛巾、行動電源等限定周邊。

活動尾聲，工作人員獻上以現場粉絲照片拼貼而成的「李珠珢蒙太奇」拼貼照片作為驚喜禮物，李珠珢驚喜又感動，眼泛淚光道感謝。（如上圖，台灣大提供）

隨後，李珠珢與全場粉絲大合照，高喊「AI神展開，台灣大可能」，並在粉絲離場時逐一合影，親手贈送印有專屬照片與感謝詞的「能量卡」，畫下溫馨句點。

更多品觀點報導

00918年終配息0.565元！全年殖利率逾10％ 領息最晚這天買

國泰金總座李長庚：台股3萬點不是夢 理性投資對AI發展是正面的！

