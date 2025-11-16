李珠珢遭日男粉吃豆腐！趁亂「偷摸1部位」畫面瘋傳

娛樂中心／楊佩怡報導

靠著「三振舞」暴紅的韓籍啦啦隊成員李珠珢，憑藉甜美外貌與火辣身材迅速竄紅，被粉絲封為「AI女神」，成為球迷關注的焦點。不過來台不久後卻不斷傳出爭議，先是同時加入台韓啦啦隊被質疑「兩邊賺」，在跳應援舞時，被網友指出站C位卻頻頻忘動作，後來更犯球隊大忌「把隊旗當成掃把騎」，雖因此飽受球迷砲轟，但她海內外的人氣依舊不減。日前她現身東京巨蛋，為經典賽前的日韓交流賽應援，卻在離場時被男粉近距離「吃豆腐」，李珠珢當下秒變臉，畫面在網上引發熱議。

李珠珢來台加入富邦啦啦隊，後又加盟韓職啦啦隊，目前是台韓兩邊跑應援。（圖／翻攝自李珠珢IG）

李珠珢15日現身東京巨蛋應援，吸引大批粉絲爭先拍照，為了能更近距離目睹女神的美貌，應援結束後，她與韓籍隊友走在觀眾席走道準備離場時，許多粉絲親自獻上禮物給心目中的女神；由於沒有工作人員的保護下，啦啦隊們離場也顯得格外擁擠、混亂，一名男粉還趁機偷吃李珠珢豆腐。

李珠珢在離場時，竟被男粉伸手碰肩膀。（圖／翻攝自X＠yoshimu_0927）畫面中可見，綁著馬尾、俏皮可愛的李珠珢在離場時和一旁的女粉絲擊掌互動，下秒右手邊的牛仔衣男粉拿出手機想與李珠珢合照，然而他卻伸小拇指點了點李珠珢的肩膀。當下李珠珢表情略顯尷尬，僅看了一眼男粉後，便加快腳步跟上前面的學姊；沒想到，該男粉竟不死心的跟在李珠珢身後，手肘疑似碰到李珠珢的腰部，她嚇到立刻轉頭查看。

該男粉疑似還碰觸到李珠珢的腰，讓她嚇了一跳秒回頭。（圖／翻攝自X＠yoshimu_0927）

相關畫面在社群X上曝光，台灣粉絲看到後立刻截圖在Threads上，發文開罵該名男粉：「如果是欣賞，拍張照片留作紀念就好了吧。為什麼為了合照要去碰她的肩膀呢！碰肩膀這行為本來就已經非常不可思議了，為什麼你還要一路跟著她上樓梯？？？？？你沒看到她困惑地回頭嗎？」。貼文一出引來大批網友跟著痛批「禮貌跟尊重呢？？很難？？」、「他幹嘛插在中間 故意走在珠珠後面？一定是有意圖的，好噁心」、「他第二下是不是去碰珠珠的腰」、「髒死了！手爛掉」、「日本痴漢真的多…但沒想到這麼猖狂」。





