李珠珢12月神隱0公開行程 富邦回應曝真相

李珠珢近日鮮少公開露面。潘佳琪攝

人氣啦啦隊成員李珠珢（이주은）自加盟中華職棒富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels 後，一直以甜美形象和活潑的應援表現深受粉絲喜愛。然而，近期粉絲發現她的公開行程在 12 月份呈現罕見的「清空」狀態，引發外界對於她是否被球團冷凍的猜測。富邦球團對此傳言作出回應，揭示了她神隱背後的主要原因。

李珠珢先前在台活動滿滿。劉耀勻攝

球迷擔憂李珠珢是否遭冷凍

李珠珢憑藉在韓國職棒時期的「Bikki Bikki 應援舞」在亞洲累積高人氣，並在 2025 年初以全經紀約身份加盟 Fubon Angels，成為隊伍中的人氣焦點。她的一舉一動皆備受粉絲關注。但隨著時間進入 12 月，有眼尖的粉絲在各大社群平台上發現，這位「AI女神」的公開活動列表幾乎是空白狀態，與先前緊湊的行程形成強烈對比。這種突然的「神隱」讓不少球迷感到擔憂，開始揣測她是否因某些原因被球團暫停活動或「冷凍」。

廣告 廣告

李珠珢12月好好休息。董孟航攝

富邦球團出面澄清行程安排

針對外界的諸多猜測，富邦悍將球團在今日稍早發佈聲明，正式澄清了相關傳聞。球團方面表示，李珠珢在 12 月份沒有公開行程並非外傳的「冷凍」，而是基於「工作規劃與休息安排」的考量。由於她自加入 Fubon Angels 後，行程馬不停蹄，且身為全經紀約藝人，除了球隊應援外還有許多商業拍攝與代言活動，工作量相當龐大。球團為了讓她有充足時間準備接下來的賽季，以及配合她在台韓兩地工作的時間調度，因此刻意將 12 月規劃為休整期。



回到原文

更多鏡報報導

「第八節自由課」不上被記曠課？ 校園灰色地帶「搜書包、禁外食」全是爭議

陳漢典帶小孩「1家3口」揭露喜餅 Lulu曝婚禮進度5566

胡瓜自爆寄「存證信函」給民視 《大集合》不續約：沒結冰哪來的破冰