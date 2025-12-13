李珠珢12月零行程傳「被冷凍」？球團回應揭內情

〔記者林欣穎／台北報導〕富邦韓籍啦啦隊女神李珠珢來台後收穫大批人氣，隨著今年球季迎來尾聲，女神的續約動向受到矚目，不過有網友發現李珠珢12月幾乎0行程，疑似被冷凍，對此，球團也做出回應了。

李珠珢過去就曾因為每月都只有三場應援被粉絲喊可惜，這個月更是幾乎沒有任何活動或商演，被猜測是否是被冷凍了，記者求證富邦球團，對方強調李珠珢的行程是依照原先規劃進行，「12 月沒有公開活動主要是配合工作與休息安排，感謝大家的支持，請粉絲們放心！」

廣告 廣告

至於續約消息球團仍不表態，往年續約消息都是棒球季開打前才會公布名單，大約二月底、三月初左右，李珠珢是否續留富邦還有待到時公布。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中職》兄弟名單外野手超夯 23歲潛力股可望轉隊

中職》富邦悍將提交25人保護名單 江少慶未被納入

快許願！雙子座流星雨大爆發…12星座「週末運勢」一次看

悍將割愛江少慶 獅收不收?

