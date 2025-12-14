李珠珢12月「班表全空」遭網質疑被冷凍 富邦出面說明了

【緯來新聞網】韓國啦啦隊成員李珠珢自加入富邦悍將後，短短半年就在台灣球迷之間打開知名度，不僅憑甜美外型圈粉無數，話題性也持續不斷。不過李珠珢12月的公開行程遭網友發現清單上「一場都沒有」，引發外界揣測是否遭球團邊緣化。富邦方面也出面澄清相關疑問。

李珠珢在台灣人氣很高。（圖／翻攝李珠珢IG）

中職賽季結束後，李珠珢鮮少參與活動，隨著12月行程表出爐，原訂的寫真簽名會突然取消，聖誕與跨年檔期也未見她的公開露面，就連企業尾牙場次也全數缺席，引起部分粉絲討論是否遭遇「冷凍」。



富邦悍將對此說明，並未安排她於12月出席公開活動，是根據原先規劃的工作節奏，安排她休息與調整，否認外界關於遭到冷處理的臆測。不過，針對是否續約的話題，球團則未給出明確答覆，僅表示「目前沒有進一步消息可提供」。



實際上，李珠珢今年曾接下多個商業合作案，合作對象包含手遊、電信與電競等品牌，也多次擔任一日店長。不過早在9月期間，整個月僅有3場應援露出，當時就引來粉絲質疑資源分配不均。她推出個人寫真後，原訂出席的簽書會又臨時喊卡，出版方說明為「個人檔期因素」，當時她也曾留言：「看到粉絲被罵很心痛。」但對缺席活動的原因，始終未具體交代。

