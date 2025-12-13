李珠珢12月0行程疑遭冷凍？富邦球團公開回應了
（記者周德瑄／綜合報導）富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢來台後人氣爆棚，近期卻被發現12月行程表一片空白，引發外界質疑是否遭到球團冷凍。針對李珠珢疑似被冷凍與續約動向，富邦球團正式回應，強調本月無公開活動是配合原定工作規劃與休息安排，請粉絲不要過度擔心，至於明年是否留台仍是未知數。
李珠珢憑藉招牌三振舞與精緻外型迅速圈粉，不僅接下電信與遊戲代言，更曾擔任一日店長。然而早在九月份時，就因單月僅有三場應援引發討論，隨後原定的個人寫真書簽名會也因檔期問題臨時取消，她當時曾坦言看到粉絲為了自己受指責感到相當心痛。如今邁入年底活動旺季，聖誕節、跨年與尾牙等熱門檔期她卻皆無活動安排，與過往的高人氣形成強烈對比，讓遭冷凍的傳言甚囂塵上。
對於外界的猜測，富邦球團澄清，十二月沒有公開行程純粹是依照原有的工作與休息節奏進行規劃，感謝大家的關心。至於粉絲最在意的續約問題，依照往例球團通常會在棒球季開打前，約莫二月底或三月初才會公布新年度名單，因此李珠珢下個賽季是否會繼續穿上富邦悍將的應援服，仍待屆時才能揭曉。
更多引新聞報導
閨蜜被騙共床！少女助男友「脫內褲插入」 竟喊：不知道耶我在睡覺
熊霓火大開嗆酸民！挨酸「父母面相活不久」氣炸：你很可悲
其他人也在看
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 80
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 26
獨家》18歲帥兒將出道？ 李㼈「不建議」揭演藝圈環境：死傷一堆
李㼈18歲兒子李奕龍近期參加公視校園實境解謎推理節目《成仁高中偵探社》，「神複製爸爸」的帥氣外表引發討論。是否將隨爸爸、姊姊李紫嫣的腳步進入演藝圈？現就讀台藝大圖文傳播藝術學系一年級的李奕龍表示，他現階段以學業為重，愛子心切的李㼈也直言：「不建議！」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 33
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 21
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 17
54歲張鳳書消失3年近況曝！被問「是否回歸八點檔」 一句話給答案
54歲資深女星張鳳書昨（12）日現身高欣欣、李國超補辦婚宴，久違在公開場合露面，氣色狀態依舊良好。與新郎新娘交情超過30年的她，也被視為圈內老朋友齊聚的代表人物之一。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
獨家／韓援樂天三本柱將散？ 禹洙漢、河智媛恐不續留台原因曝光
中職樂天桃猿啦啦隊日前再度掀起話題。韓籍成員廉世彬、禹洙漢與河智媛的合約動向成為外界關注焦點，先前傳出僅有廉世彬獲得續留機會，而球團遲遲未正面回應，也引發更多揣測。據了解，樂天之所以低調處理，是因為仍在等待禹洙漢與河智媛所屬的韓國經紀公司MUGEN無限夢想能否成功籌措新一輪資金，以維持營運。若明年3月底開賽前公司仍無法找到金主，2位女孩恐怕只能黯然返回韓國，中止在台的活動。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 21
下月世紀大婚！陳漢典、Lulu公布「超大咖主持人」名單 婚宴進度曝
新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 17
張柏芝放話「生到不能生」！劉嘉玲吐槽：沒男友就想生小孩
張柏芝放話「生到不能生」！劉嘉玲吐槽：沒男友就想生小孩EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 18
慟失劉真5年！辛龍今晚暴瘦露面霸氣復出發聲了
53歲的辛龍慟失愛妻劉真5年，他低調神隱演藝圈多時，今天終於正式上工，現身南港展覽館參加尾牙，賣力登台的他嗨喊：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」辛龍上月才推出《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，今晚他頂著招牌光頭亮相，年過半百的他也蓄了白鬍，以全新的造型露面，看了瘦了一圈。自由時報 ・ 20 小時前 ・ 56
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 27
掰了24年《大集合》！胡瓜「首出面鬆口」確定不續約：1/31最後一集
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，先前週刊報導雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製。對此胡瓜今出席新節目記者會也鬆口了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
陳偉霆「藏愛4年」未公開震撼原因曝 首認官宣生子：一切在計畫中
中國39歲男星陳偉霆近來憑藉跟趙露思搭檔合作《許我耀眼》，讓他的演藝事業再攀顛峰，至於感情方面，他與超模何穗緋聞傳了4年從未認愛，豈料首度官宣竟是生子，對此，陳偉霆在受訪時也曝光原因，坦言一切「都在計畫當中」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 1 天前 ・ 146
韓瑜46歲生日美成這樣！「唯一朋友」搭火車現身 感動告白：永遠愛你
藝人韓瑜12月9日迎來46歲生日，她在社群分享慶生點滴，感謝多年閨蜜何蓓蓓特地為她準備驚喜，直呼自己真的很幸福。照片中可見兩人合影笑容燦爛，還有被「清空」的草莓蛋糕，氣氛溫馨。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
F4復出獨缺朱孝天 陳美鳳曝私下與言承旭對話：他很貼心
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，12日晚間補辦婚宴，演藝圈嘉賓雲集，陳美鳳身穿紅色高領毛衣現身祝賀，並送上五位數紅包。F4最近正式復出，將舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，首站將於12月19至22日於上海開唱，然而原始班底獨缺朱孝天，改由五月天阿信加入，與言承旭關係要好的陳美鳳，對此也發表看法。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 2
陳冠希豔照門17年後爆內幕！ 「外洩關鍵」不是修電腦？
香港男星陳冠希在2008年爆發的「豔照門」事件，多達1400張私密照外流，不僅震撼亞洲演藝圈，也讓當時當紅的女星阿嬌（鍾欣潼）、張柏芝等十多人形象嚴重受損。時隔17年，香港導演王晶近日在自己的YouTube頻道《王晶笑看江湖》中重提此事，並猜測事件之所以爆發，很可能是陳冠希自己「愛炫耀」所致。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 16
立威廉罹癌「世界崩塌了」 最新發文現身北海道 狀態曝光
混血男星立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等經典偶像劇成名，溫暖帥氣形象深植人心。9日在社群平台曝光多張住院照，親自證實罹患甲狀腺癌第二期，接受兩次手術，雖然成功切除腫瘤，但仍需靠藥物控制、定期追蹤，喊吐壓力「我的整個世界都崩塌了」。隨著消息引發大量關注，立威廉今（11日）再度於社群發文，向大家報平安。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
《人中之龍》桐生一馬結婚了？！新娘照瘋傳300萬人看，竟是SEGA官方辦的
《人中之龍》系列人氣主角「桐生一馬」先前才在 20 周年票選拿下第二名，只輸給真島吾郎，而近期一張「結婚照」引起網友熱議，一名穿著純白婚紗的女子，牽著桐生一馬的等身大立牌，宣布「結婚了」？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小鐘硬認撞臉Cortis馬丁！網友笑瘋喊：「可以檢舉嗎」 引留言區失控
藝人小鐘近日因「撞臉」話題再度掀起社群笑潮，小鐘自曝被網友說長得像Cortis成員馬丁，還忍不住親自下場玩梗，讓粉絲笑到不行。沒想到，小鐘的自嘲文一曝光，不但吸引大批網友湧入留言，甚至有人搞笑急問「哪裡可以檢舉」，成為最新熱議話題。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11