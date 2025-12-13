李珠珢12月0行程疑遭冷凍？富邦球團公開回應了

（記者周德瑄／綜合報導）富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢來台後人氣爆棚，近期卻被發現12月行程表一片空白，引發外界質疑是否遭到球團冷凍。針對李珠珢疑似被冷凍與續約動向，富邦球團正式回應，強調本月無公開活動是配合原定工作規劃與休息安排，請粉絲不要過度擔心，至於明年是否留台仍是未知數。

圖／李珠珢近期因12月公開行程全數空白引發討論。（翻攝自Instagram@0724.32）

李珠珢憑藉招牌三振舞與精緻外型迅速圈粉，不僅接下電信與遊戲代言，更曾擔任一日店長。然而早在九月份時，就因單月僅有三場應援引發討論，隨後原定的個人寫真書簽名會也因檔期問題臨時取消，她當時曾坦言看到粉絲為了自己受指責感到相當心痛。如今邁入年底活動旺季，聖誕節、跨年與尾牙等熱門檔期她卻皆無活動安排，與過往的高人氣形成強烈對比，讓遭冷凍的傳言甚囂塵上。

對於外界的猜測，富邦球團澄清，十二月沒有公開行程純粹是依照原有的工作與休息節奏進行規劃，感謝大家的關心。至於粉絲最在意的續約問題，依照往例球團通常會在棒球季開打前，約莫二月底或三月初才會公布新年度名單，因此李珠珢下個賽季是否會繼續穿上富邦悍將的應援服，仍待屆時才能揭曉。

