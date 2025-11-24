李瑜美瘦到36公斤演家暴受害者 《你旁觀的罪》痛感直擊

韓星李瑜美為《你旁觀的罪》瘦到36公斤，力求貼合角色的破碎感。（翻攝李瑜美IG)

韓國演員李瑜美因《魷魚遊戲》《殭屍校園》打開國際知名度，這次在Netflix新作《你旁觀的罪》中再度吸睛。她飾演深陷家暴的妻子「趙熙秀」，為了角色把體重從原本41公斤降到僅36公斤，瘦到臉凹、膚色蒼白、唇色乾裂，整個人像被生活榨乾，只剩一口氣。李瑜美說：「這不是犧牲，而是我對角色的責任。」

李瑜美坦言，熙秀的痛苦不是語言能傳達的，因此決定用身體表演。她練習肩膀微蜷、腳步小心翼翼、視線閃躲，每一個細節都在傳遞角色的恐懼與壓迫。那段期間，她日常走路會頭暈、哭戲會喘到胸口痛，但她認為這些都是必須，因為熙秀就是這樣一個被生活壓得無聲、無力的女人。

李瑜美本來就維持41公斤輕盈身材，為角色再減。（翻攝李瑜美IG）

劇中熙秀幾乎沒有台詞，更多是沉默與縮小自己。李瑜美表示，她用大量想像把痛苦影像化，把呼吸、姿態都當作表演語言，希望觀眾能感受到熙秀真的存在、真的活過。與全昭霓的對手戲更成亮點，兩人在拍攝崩潰場面時，用眼神與反饋彼此扶持，讓觀眾更能感售報兩名女性角色的痛與互助。

李瑜美與全昭霓的對手戲都讓觀眾看得屏息。（翻攝李瑜美IG)

事實上，李瑜美本來對家暴題材有所猶豫，直到導演寄來一封親手抄寫的詩，描寫那種「暴力與花朵並存」的曖昧關係。她說看完突然明白：「熙秀不是故事，是現實裡無數存在的女人。」即使外界一致大讚，她仍坦言沒有一部作品讓她完全滿意，「永遠先看到自己的不足。」希望每個選擇都值得，在這條演戲的路上撐下去。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113

