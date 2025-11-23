李瑞鎮驚爆交往多位女歌手！自揭戀愛秘辛 金廷恩往事再被翻出掀網暴動

記者林宜君／台北報導

南韓男星李瑞鎮近來在綜藝《秘書鎮》中意外掀起話題，李瑞鎮一席「年輕時交往過幾位女歌手」的自白，不僅讓向來低調的感情史曝光，也讓外界再次回想李瑞鎮與金廷恩那段曾轟動演藝圈的戀情。節目播出後，網路討論度瞬間飆升。南韓演員李瑞鎮與金光奎近期擔任《秘書鎮》嘉賓經紀人，節目聊到去KTV的話題時，李瑞鎮突然分享自己過往的戀愛經歷。李瑞鎮笑稱，年輕時覺得女演員是工作夥伴，而女歌手就像真正的明星，因此每次遇到女歌手都會特別心動。

曹政奭這時半開玩笑說︰「哥不是交往過不少嗎？」李瑞鎮並未否認。（圖／翻攝自曹政奭IG）

曹政奭這時半開玩笑說︰「哥不是交往過不少嗎？」李瑞鎮並未否認，更坦言確實曾與「幾位女歌手」交往。李瑞鎮透露，當時戀愛時經常一起唱歌，他會請對方開嗓，也會親自演唱，最常點唱的是申海澈的〈不要做出悲傷的表情〉與曺正鉉的〈連那份痛苦都愛過〉，展現他罕見的浪漫一面。

李瑞鎮出道多年，真正公開承認的女友只有金廷恩（圖）。（圖／翻攝自金廷恩IG）

事實上，李瑞鎮出道多年，真正公開承認的女友只有一位。2006年他與金廷恩因合作《戀人》擦出愛火，在2008年一度傳出準備結婚。然而最終由李瑞鎮以簡訊提出分手，隨後前往香港，留下金廷恩獨自面對媒體，因此曾被外界批評為「負心漢」。此事在當年引發極大爭議。金廷恩後於2016年與圈外丈夫結婚並育有1女，目前家庭幸福，李瑞鎮則仍維持單身，並多次表示對婚姻沒有強烈期待。外界過去也曾因他與鄭有美被拍到一起觀賞NBA，引發短暫緋聞，但兩人均在節目中澄清，表示只是好友，還被粉絲笑稱互動像「真的兄妹」。

