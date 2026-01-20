李璇：經顱磁刺激 活化大腦功能

新光醫院精神科主治醫師李璇。（趙雙傑攝）

台灣每10人就有1人有憂鬱症狀，醫師指出，憂鬱不只是單純心情低落，而是「大腦功能失衡」，無法只靠意志力或運動、正向思考就改善，必須依賴專業醫療介入，近年出現最新「經顱磁刺激（rTMS）」治療技術，可協助藥物治療無效的患者改善症狀。

旺旺中時媒體集團20日舉辦「預防醫學 心世代講座」，邀請新光醫院精神科主治醫師李璇以「為藥物反應不佳的憂鬱症患者點亮希望」為題分享。李璇說明，憂鬱除了情緒低落，還會出現興趣減退、食慾與體重改變、睡眠問題、認知動作改變、疲勞感、負面思考與罪惡感、專注力下降等症狀，甚至出現輕生念頭。憂鬱導致大腦部分區域功能失調，影響血清素、多巴胺、正腎上腺素等重要神經傳導物質，須經治療改善症狀。

廣告 廣告

臨床上，醫師通常會建議服用藥物，來調節神經傳導物質，減輕憂鬱症狀。然而，不少憂鬱症患者面臨療效不佳與藥物副作用的雙重困境，嘗試多種藥物組合症狀改善仍有限，副作用如便祕、腸胃不適、體重增加、口乾口渴、持續嗜睡、性功能障礙等，更持續影響生活品質。

據統計，憂鬱症狀經階段性藥物治療，累積緩解率35至41％，部分患者症狀仍殘留。李璇指出，如今出現新的治療武器「經顱磁刺激（rTMS）」，能以磁場穿透頭顱，幫助神經重新活躍、調節。經顱磁刺激可精準定位腦區，平衡憂鬱症相關神經迴路、活化大腦功能；治療為非侵入性，安全性高，過程不需麻醉，併用藥物治療可提升整體療效；副作用也較少，多輕微短暫，包括刺痛、痠痛、頭暈、嗜睡等，數小時內可自然緩解，可立即恢復日常活動。