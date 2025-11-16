李男遭詐團誆稱抽中百萬股票 面交30萬保證金 巡邏員警及時阻詐 逮1車手

臺股火熱，讓不少股民湧入股海拚搏；基隆1名李姓男子經由臉書訊息加入詐騙集團設立的投資股票LINE群組，詐團誆稱李抽中百萬股票，但須先繳30萬元保證金，李不疑抱著現金面交時，恰巧被巡邏員警發現及時阻詐，警方也當場逮捕1名取款的車手。

自營水電公司的李姓男子，日前在臉書上看到詐騙集團張貼的股票相關訊息，內文宣稱「參加抽獎就有機會抽中股票」，由於貼文內容誘人，李便留言表示有興趣參加，瞬間落入詐團陷阱。

李姓男子在自稱客服人員的引導下，加入詐騙集團設立的投資股票LINE群組，沒多久，群組裡1名自稱工作人員的詐團成員，向李誆稱中獎抽中股票，但需先繳交30萬元保證金，才能領取價值100萬元的股票。李姓男子因相信「天上掉下餡餅」，便拿著30萬元在安樂區等候自稱工作人員的詐團車手前往取款。結果，賊星該敗，1名前來取款的詐團車手正與李姓男子接觸交談時，被執行巡邏勤務的基警四分局大武崙派出所警網發現可疑，經上前盤查，立即偵破這起詐欺案件，除及時阻詐外，並當場逮捕取款車手。全案由警方擴大偵辦，繼續向上溯源，追查上游組織。