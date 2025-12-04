李登輝圖書館興建延宕 台派團體曝最大困難：政府決心

李登輝圖書館興建延宕 台派團體：看政府決心。（台灣永社提供）

永社4日召開台派團體聯合記者會指出，多個台派團體及李登輝基金會、國立台灣圖書館等單位持續呼籲政府儘速設立「李登輝圖書館」多年，至今延宕；被問到興建遇到最大困難為何？與會團體認為，最重要的是政府決心問題。台灣民主發展歷程如此艱辛，區區一座圖書館不應成為難事。

永社研究員彭至誠表示，他在 2020 年參加一場倡議興建李登輝圖書館的記者會，當時亦獲得政府善意回應，原以為圖書館將很快落成。但之後消息停滯，直到去年才再次傳出可能在三芝設立的消息。

他認為，李登輝對台灣具有民主憲政鞏固、轉型正義與務實外交上的重要意義，因此有必要在公共記憶中建立具體的物理錨定點，「民主記憶」並非歌頌某個個人，而是透過具體場域讓人不斷反思：李登輝在執政與卸任後，如何為台灣民主永續開闢道路。

他說，此外，今日面對中國侵略威脅不斷增強，「民主得之不易」的共同認知，是台灣跨族群與黨派能形成最大共識的核心價值，也是抵禦中國武力威脅最重要的團結來源。

他強調，2026 年將迎來首次總統直選三十週年，這是台灣民主史上的重要里程碑。雖然不知道未來是否還有下一個三十年，但努力仍能帶來希望，而建立公共記憶的錨定點，正是那份希望的一部分。

台灣北社社長羅浚晅指出，面對中國武力威脅與外交打壓，李登輝以務實外交鞏固台美關係、拓展國際空間，讓世界首次清楚看到台灣是成熟、值得尊敬的民主夥伴。

他說，在極權威脅尚在、在地協力者仍企圖倒退台灣的時刻，更應儘速設立李登輝圖書館，提醒所有台灣人，民主須守護、自由需付出，台灣的方向必須由台灣人共同決定。民主不是天上掉下來的，是人民打拼出來的。

台獨聯盟楊仲庭認為，若無法設立李登輝總統圖書館，將是政治敘事上的文化戰略損失。在中國「同文同種」等民族主義框架下，台灣更需一套基於主體性價值的反制敘事。

