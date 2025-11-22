李登輝學術討論會 李安妮：保存好記憶民主不迷路

（中央社記者溫貴香台北22日電）國史館長陳儀深今天出席2025李登輝紀念學術討論會致詞表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家。李登輝基金會董事長李安妮說，記憶若被好好保存，民主就不會迷路。

陳儀深上午在2025李登輝紀念學術討論會開幕致詞表示，舉辦討論會的主要目的，不是為了頌揚李登輝個人，而是為了更加理解這位政治領袖，如何主導國家從威權走向民主、從閉鎖壓抑走向開放正常、從隔絕孤立走向國際舞台；而對於過去威權政府的作為、民間社會的成長、國際情勢的變動，也需要重新認識，並從不同的角度、以多元的史料來詮釋。

陳儀深表示，當前台灣所面臨問題的複雜與國際情勢之嚴峻，比起李登輝執政的時代，有過之而無不及。今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識。透過李登輝的提點和思維，加上當前朝野有識之士的合作和努力，相信可以找到安身立命和長治久安的方法與道路。

李安妮致詞提到，這些年來，她運用各種不同的工具跟方法推動所謂的「李登輝記憶工程」，並不是要把李登輝神格化，而是要透過李登輝在台灣這塊土地上近百年的生命歷程，把屬於台灣民主的知識、史料與價值好好保存下來，讓下個世代的人能看見真實的歷史光譜，而不是被化成神話，或者是惡意地去扭曲。

她說，台灣的國際處境常常被外界敘述跟框架，而不是自己來說；記憶工程最重要的一步就是找回自己的敘事權，台灣從來就不是一個被動接受歷史的地方，台灣人在歷史中從來不是旁觀者，而是局勢中真正的行動者。

她提到，國家記憶女性視角的重要，往往那些沒有被寫進檔案裡的細節，常常才是歷史走向的關鍵。今天有許多女性學者，對她來說，台灣的歷史研究正逐步讓不同聲音進入知識的核心。

她強調，記憶若被好好保存，民主就不會迷路；如果民主的記憶只剩下口號、標語或是修辭，國家的民主一定不會穩固。（編輯：翟思嘉）1141122