李登輝御醫連文彬耆壽離世！石崇良感念指導：他學問深厚、風趣幽默
曾任前總統李登輝御醫、台大內科名譽教授的連文彬，於6日晚間辭世，享耆壽99歲。衛福部長石崇良今（8）日受訪時表示，自己昨天就收到連教授在台大往生的消息，覺得很遺憾。
石崇良今日出席「台灣臨床試驗中心聯盟成立大會」記者會，會前接受媒體聯訪指出，他回憶，自己當年在台大擔任住院醫師時，也曾受連文彬指導。他讚許連文彬學術的成就非常高，不僅是台灣第一例執行體內放置心臟節律器的專家，更是國內心臟電生理學（EPS）的開創者，很多國內知名的醫療專家、心臟專家都曾受過連文彬指導。
石崇良笑稱，連文彬不只學問深厚，更以幽默著稱，是名副其實的「冷面笑匠」，講了笑話卻從不自己先笑。他表示，雖然連教授高齡離世，但仍讓人感到遺憾與不捨。
