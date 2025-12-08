李登輝御醫連文彬辭世 吳明賢、石崇良悼念恩師

曾任前總統李登輝醫療小組召集人的台大內科名譽教授連文彬，於12月6日晚間辭世，享耆壽99歲，台大醫學院院長吳明賢更在昨（7）日深夜發文悼念。

連文彬教授被譽為台灣心臟科鼻祖，醫學成就斐然。他不僅是國內第一例成功開心手術的檢查診斷者，更在1969年完成台大醫院第一例經靜脈永久性心律調節器的體內安裝。他同時也是台大醫院心臟電氣生理學（EPS）的創始者，其專長為心血管疾病的診療、教學及研究。

連文彬於1955年、28歲起開始在台大醫院內科服務，行醫生涯長達43年，屆齡退休後仍兼任主治醫師繼續貢獻。他曾在專任主治醫師時負責新設立的心肺功能檢查室（後改為心導管檢查室）工作，協助心臟外科手術發展，並在心導管檢查室工作期間發展心內電生理檢查。

吳明賢悼念恩師：慈悲耐心如「囝仔仙」

吳明賢回憶，連文彬在自己還是醫學生時，已經是遠近馳名的「囝仔仙」。即使門診總是人滿為患，連文彬仍盡力照顧每一位病患，從不讓人感受到一絲不耐，那份慈悲與耐心是吳明賢最早對「醫者」二字的深刻體會。

吳明賢表示，連文彬迴診時，無論遇到多棘手、複雜的個案，總能舉重若輕、條理分明地分析問題。最令吳明賢難忘的，是連文彬在迴診結束後，總會雲淡風輕地說一句「留點時間去喝咖啡，思考清楚後再行動」。

吳明賢說，這是深刻的提醒，醫師的決策不能只靠忙碌與直覺，而需要沉澱、反思與清晰的判斷。這句話陪伴他走過無數個艱難的臨床抉擇，也成為他後來教導年輕醫師時最常引用的智慧。吳明賢總結，連文彬的專業、風範與胸懷，塑造了台灣心臟醫學的重要基石。

曾任李登輝御醫長達13年捐出全額退休金作育英才

在連文彬教授行醫生涯中，最廣為人知的是他於1988年至2000年期間，擔任前總統李登輝醫療小組負責人長達13年，肩負起照顧元首及家人健康的責任。

此外，連文彬教授在1997年12月屆齡退休前，將全額退休金捐出，成立了「財團法人跨世紀醫療促進基金會」。該基金會每年召開學術研討會，邀請國外學者擔任主講人，並設有獎助辦法，以獎助年輕醫師從事醫學研究，持續為台灣醫界作育英才。

衛福部長石崇良悼念連文彬

針對心臟醫學權威連文彬教授的辭世，衛福部長石崇良今（8）日受訪時表達了哀悼與不捨。石崇良表示，他昨天就收到了連教授過世的消息，感到非常遺憾，自己在台大當住院醫師時，也曾受過連教授的指導，對其學術成就與個人魅力印象深刻。

石崇良說，連文彬教授的學術成就非常高，是在台灣執行體內放置心臟節律器的第一例專家，同時也是台大心臟電氣生理學（EPS）的創始者。他並指出，許多國內知名的心臟專家都是出自連教授的指導。

石崇良回憶，連教授是一位很有學問，但又很風趣的人。他笑稱連教授是「冷面笑匠」，常常講笑話，但自己卻不會笑。他表示，雖然自己後來沒有走心臟科，但在住院醫師時期也受過連教授的指導。