李登輝御醫連文彬辭世 石崇良連聲遺憾！曝「冷面笑匠」一面 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

曾任前總統李登輝「御醫」的國內心臟科權威、台大內科名譽教授連文彬，高齡99歲辭世，消息一出，衛生福利部部長石崇良今（8）日也發聲緬懷，表示自己在台大醫院擔任住院醫師時也受過連文彬指導，印象最深刻的就是「他是名冷面笑匠，講笑話自己都不會笑」，聽聞他過世，覺得很遺憾。

從1988年開始擔任李登輝醫療小組召集人長達11年之久的連文彬，傳出12月6日晚間逝世，家屬已在社群證實不幸消息。

石崇良上午出席「台灣臨床試驗中心聯盟成立大會」，會前接受媒體聯訪時，也連聲遺憾，並揭露自己雖然沒走心臟科，但台大醫院受訓練期間與連文彬也有過短暫的師生情誼。

石崇良說，昨天就收到消息，連文彬教授在台大往生了，覺得很遺憾，自己在擔任台大住院醫師時也曾受過連文彬指導。石崇良強調，連文彬教授學術成就非常高，是國內體內放置心臟節律器第一例的專家，也是心臟電氣生理學的創始者，許多國內知名心臟專家都出自他的指導。

石崇良表示，連文彬教授是一個很有學問、又很風趣的冷面笑匠，講笑話自己都不會笑，儘管高齡已99歲，還是覺得遺憾。

