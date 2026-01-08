李登輝故鄉傳爭議！三芝遊客中心竟改成宿舍 交通委員會考察決議「喊卡」全面對外開放

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新北三芝是已故前總統李登輝及許多名人的故鄉，當地設置三芝遊客中心提供觀光服務，並展示李登輝、盧修一等名人故事，然而近期傳出，遊客中心竟改建為套房宿舍，地方質疑用途不當。立委洪孟楷7日召集交通委員會赴北海岸考察，決議遊客中心不再作為宿舍，未來將全面開放，結合地方文化觀光資源來進行活化。

洪孟楷強調，三芝遊客中心已清楚說明，未來將全數作為公共與觀光使用，不作宿舍。（圖／洪孟楷提供）

洪孟楷說，他特別邀交通部長、觀光署長等人前來考察北海岸交通與觀光建設，對於三芝、石門的重要規劃與執行成果進，進行討論，目標很明確，讓建設落實、讓觀光真正回饋地方。洪孟楷強調，三芝遊客中心已清楚說明，未來將全數作為公共與觀光使用，不作宿舍；並結合旅遊諮詢、展覽、多媒體、志工服務與「三芝文化廊帶」規劃。

洪孟楷也說，在地關心對外交通，包括淡江大橋完工後高架連結，交通部長承諾再通盤研究，三個月內提出是否可行；三芝觀光亮點的自行車步道橫跨八連溪也已經接近完工，總工程近5500萬元，也將會在三月春暖花開之際辦理串連啟用。

針對在地提出三芝遊客中心空間使用的建議方向，例如結合地方創生計畫落地執行、與地方農會及藝文組織合作活絡遊客中心使用及名人館再優化等意見，觀光署北觀處也給予正面答覆，將於農曆年前整合活動規劃期程。

交通委員會赴北海岸考察，北觀處指出，未來規劃透過活動帶動人潮，活絡三芝地方觀光產業。（圖／交通部）

北觀處指出，未來規劃透過活動帶動人潮，活絡三芝地方觀光產業。觀光署陳玉秀署長並責成北觀處再盤點三芝在地觀光、文化資源，積極為提供串聯北海岸、三芝遊憩廊帶整體遊憩服務進行規劃。



