李登輝昔談「軍費增加」 黃暐瀚嘆：24年後回看竟無違和

總統賴清德上任後不斷強調國防重要性，日前更宣布將投入1.25兆國防特別預算，引發朝野對於軍事預算的討論。資深媒體人黃暐瀚近日翻出前總統李登輝過去接受《台視新聞》專訪時，談及軍事預算等相關言論的片段，讓黃暐瀚直呼「過了24年後再回看，竟一點違和感都沒有」。

李登輝2001年受訪時談到軍費議題時曾直言，「誰要打中國？誰要欺負中國？根本沒有。」質疑沒有人想主動攻打中國，為何卻要不斷增加軍費，而不把經費用來幫助人民？李登輝強調，台灣已經有多年的自由民主制度，因此思考如何保護老百姓的自由跟民主制度是很重要的。他也強烈表態反對與共產黨、共產主義統一，「我們在這裡，應該確定台灣是我們的地方，怎麼為了這個地方努力去拚」。

前總統李登輝24年前接受台視專訪，談及軍費相關議題。圖／台視新聞（資料畫面）

李登輝也提及，前總統蔣經國在台灣生活40年，最終也認同自己就是台灣人，同時批評國民黨立場轉變，從以前的反共到現在變成聯共，更大酸「好像共產黨是他們阿公阿嬤一樣」，直言這種想法實在讓他想不通。

黃暐瀚也於臉書發文感嘆，最近台灣討論有關增加軍事預算的話題朝野各異，「說真的，如果不是面對外侮與可能的軍事威脅，誰要增加軍費？誰需要增加軍費？」更表示，24年過去了，如今再回看李登輝的言論，竟無一點違和感，對此感到既驚訝又不勝唏噓。

責任編輯／馮康蕙

