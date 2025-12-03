「李登輝是最理解日本的人」 石破茂演講：最近日、台、中關係更加複雜

日本台灣親善協會主辦的「時局演講會」上，前首相石破茂今（3）日以「戰後80周年」為題發表演說，並在尾聲用十餘分鐘談及自身與台灣的交流經驗，內容從昭和年代首次訪台、接觸李登輝與陳水扁，到觀摩台灣軍演、思考亞洲戰爭史與和平架構。

日本台灣親善協會為由前眾議院副議長衛藤征士郎擔任會長的友台團體，長年在日本政界推動日台交流。中華民國留日東京華僑總會會長彭勻孝、中華民國留日東京華僑總會榮譽會長朱恭亮、日本台灣親善協會副會長張建國均出席，駐日代表李逸洋未到場則是致贈花籃。

駐日代表處代表李逸洋花籃到場。（黃信維攝）

回憶1987年首訪台灣 石破茂讚李登輝是「最理解日本的人」

石破茂指出，自己至今約訪台十四次，最早是在昭和62年（1987年）以自民黨青年局成員身分赴台，當時仍處戒嚴尾聲。他回憶拜會時任副總統李登輝時，對方以流利日文直接開場，並引用當月《中央公論》討論時事，展現對日本研究的深度。石破表示，「真正最理解日本、最能思考忍耐意義的人，就是李登輝先生。」

其後談及陳水扁執政時期，石破茂表示，自己在負責防衛業務期間應台灣方面邀請訪台，與陳水扁總統會談約一小時，並於當晚與三軍參謀長共進晚宴。隔日他觀察台灣年度大型軍演，其中包括高速公路作為戰備跑道，戰機依序進行公路降落操作，包含幻象2000、F-16 等機種。他指出，「日本的高速公路沒有這樣的設計。」並強調從演習可以看出台灣為避免戰爭所做的深度準備，這是日本人應理解的重要現實。

石破茂呼籲日本勿忽視歷史

石破茂也提到，1945年5月31日「台北大空襲」造成3千人罹難，並指出台南、基隆等城市也遭受美軍轟炸。他認為，在回顧戰後80年時，日本不應忽視台灣在戰爭中受的損害。此外，他亦談到1942年的台灣志願兵制度，當年募集名額僅千人，卻吸引42萬6千人報名，最終錄取1020人，其中高砂族部隊留下勇戰紀錄。

同時，在演講中，他也觸及當前國際情勢。石破茂表示，「日本、台灣與中國的關係，最近因各種情勢變得更加複雜、微妙，但他今天不打算深入談。

石破茂同時回憶，自己擔任防衛廳長官時在新加坡參加香格里拉對話，被時任總理李光耀嚴肅要求必須真正理解日本在新加坡戰時的所作所為，否則「沒有資格談亞洲和平」。他說，這段經驗讓他深感羞愧，也因此在日後出訪印尼、馬來西亞、菲律賓時，皆盡可能先研究日本在當地的歷史背景。

他並提到自己今年（2025年）8月6日、9日在廣島、長崎原爆紀念日的演說均自行撰寫，主張日本應在NPT框架中，同時推動核抑止與核裁軍。他表示，日本在思考戰後80年的當下，更需理解自身與亞洲鄰國的歷史交錯，才能在未來維持區域和平。

