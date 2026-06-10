李登輝歌聲重現！《1996序曲》音樂會8月登場 李安妮：開場真的是父親唱的，不是AI

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[Newtalk新聞] 一陣熟悉而略帶滄桑的歌聲響起，鏡頭裡的李登輝緩步走進教堂，在長椅上坐下後靜靜翻閱聖經。沒有激昂的演說，也沒有政治口號，只有歌聲、信仰與記憶交織而成的畫面。李登輝基金會近日發布《1996序曲》李登輝2026音樂會預告影片，引發不少觀眾討論開場歌聲的來源。對此，基金會董事長李安妮特別澄清：「那真的是我爸爸自己唱的，不是AI生成的聲音。」





李安妮表示，影片中的歌聲來自李登輝生前留下的真實錄音，希望透過最真誠的聲音，帶領大家重新回望1996年台灣首次總統直選的重要歷史時刻。

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適逢台灣首次民選總統30週年，李登輝基金會將於8月23日在國家音樂廳推出《1996序曲》李登輝2026音樂會。這場演出以「重新凝望台灣民主原點，開啟主權元年的藝術史詩」為主軸，希望透過音樂與劇場形式，重新回顧台灣民主化的重要歷程。





根據基金會規畫，《1996序曲》並非傳統演唱會，而是一場融合音樂、劇場與視覺影像的跨界藝術實驗。整場演出將以劇場敘事方式展開，從1996年民主元年出發，串連土地、自由與世代記憶，引導觀眾走進台灣民主發展的歷史長河。





音樂會將分為〈如果，這一切沒有發生〉、〈寧靜革命〉、〈多元社會的爆發〉、〈對大地的敬畏〉以及〈未竟之業〉五個篇章。其中從李登輝推動民主改革、台灣社會多元發展，到921震災後的重建與台灣韌性，都將透過音樂與劇場語言重新呈現。最後則以《美麗島》作為精神性的尾聲，傳遞「台灣要交給你們了」的世代接棒訊息。





在製作陣容方面，基金會邀請三金音樂人柯智豪擔任音樂總監，劇場導演王嘉明擔任導演暨影像敘事，並結合國家青年交響樂團（NSYO）與錦川大樂隊共同演出。歌手陣容則包括楊烈、以莉．高露與曹雅雯，透過跨世代、跨族群的音樂演繹，呈現台灣民主發展的藝術史詩。





李安妮表示，今年的演出與過去五年基金會舉辦的紀念活動型態完全不同，不僅在藝術形式上有所突破，也首度積極尋求企業界支持，希望讓更多民間力量共同參與。





她說，基金會目前製作企畫書與簡報資料，就是希望向企業界說明這場演出的理念與價值，邀請企業一起投入這項文化工程。「我們希望共同用音樂守住民族台灣。」





除了8月23日於國家音樂廳演出外，基金會也規畫在台北加演一場，年底則希望前進高雄演出，未來更期待能將《1996序曲》帶到日本，讓更多國際友人透過藝術看見台灣民主發展的故事。





談到籌備過程，李安妮透露，目前團隊仍持續投入原創作品《1996序曲》的創作，希望真正寫出屬於1996民主元年的音樂篇章。她也特別稱讚參與製作的年輕團隊。





「真的棒極了。」李安妮笑說，與年輕世代合作雖然常常讓她感到焦慮，但每一次討論都充滿意想不到的創意與驚喜，「是一件很愉快、很開心的事情，當然也有很多學習。」





她表示，《1996序曲》不只是紀念李登輝個人，更希望透過音樂與藝術，讓更多年輕世代理解台灣民主一路走來的歷程，並將自由與民主的價值繼續傳承下去。正如李登輝生前經常勉勵台灣人民的那句話：「台灣要交給你們了。」這場音樂會，也希望成為跨世代共同守護台灣民主精神的一次對話。





活動資訊





演出名稱：《1996序曲》李登輝2026音樂會





時間：2026年8月23日





地點：國家音樂廳





銷售時間：6月19日中午12時

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